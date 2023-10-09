1 dolar kaç tl? 9 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 9 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,6940 liradan başladı. Euro / TL ise 29,1811 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde

Dolar, altın ne kadar oldu? 9 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,6940 liradan, Euro 29,1811 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 9 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:

9 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

9 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 27,6940 TL 27,6998 TL Euro (€) 29,1811 TL 29,1953 TL İngiliz Sterlini (£) 33,7375 TL 33,7483 TL Gram Altın 1.550,47 TL 1.644,45 TL Çeyrek Altın 2.772,00 TL 2.809,00 TL Yarım Altın 5.562,00 TL 5.620,00 TL Tam Altın 11.090,00 TL 11.204,00 TL 1 Dolar (1 $) 27,6940 TL 27,6998 TL

*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır

ABD Doları

27,6940 TL (Alış)

27,6998 TL (Satış)

EURO

29,1811 TL (Alış)

29,1953 TL (Satış)

STERLİN

33,7375 TL (Alış)

33,7483 TL (Satış)

1 DOLAR = 27,6940 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.550,47 TL

Gram altın satış: 1.644,45 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.772,00 TL

Çeyrek altın satış: 2.809,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.562,00 TL

Yarım altın satış: 5.620,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.090,00 TL

Tam altın satış: 11.204,00 TL

*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.