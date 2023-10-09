1 dolar kaç tl? 9 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
9 Ekim 2023 - Yurttaşlar euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. 9 Ekim 2023 gününde dolar / TL güne 27,6940 liradan başladı. Euro / TL ise 29,1811 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç tl oldu detayları haberimizde
Dolar, altın ne kadar oldu? 9 Ekim | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 27,6940 liradan, Euro 29,1811 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar Dolar, altın ne kadar oldu? Peki, 1 dolar kaç tl? 9 Ekim 2023 - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? aramaları yapıyor. İşte: Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları:
9 Ekim 2023 euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
9 Ekim 2023 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin ve altın fiyatları saat 11.00 itibariyle şu şekilde:
|Varlık
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|ABD Doları (USD / $)
|27,6940 TL
|27,6998 TL
|Euro (€)
|29,1811 TL
|29,1953 TL
|İngiliz Sterlini (£)
|33,7375 TL
|33,7483 TL
|Gram Altın
|1.550,47 TL
|1.644,45 TL
|Çeyrek Altın
|2.772,00 TL
|2.809,00 TL
|Yarım Altın
|5.562,00 TL
|5.620,00 TL
|Tam Altın
|11.090,00 TL
|11.204,00 TL
|1 Dolar (1 $)
|27,6940 TL
|27,6998 TL
*Altın ve döviz fiyatları 11.00'da yazılmııştır
ABD Doları
- 27,6940 TL (Alış)
- 27,6998 TL (Satış)
EURO
- 29,1811 TL (Alış)
- 29,1953 TL (Satış)
STERLİN
- 33,7375 TL (Alış)
- 33,7483 TL (Satış)
1 DOLAR = 27,6940 TL
GRAM ALTIN NE KADAR?
- Gram altın alış: 1.550,47 TL
- Gram altın satış: 1.644,45 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
- Çeyrek altın alış: 2.772,00 TL
- Çeyrek altın satış: 2.809,00 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
- Yarım altın alış: 5.562,00 TL
- Yarım altın satış: 5.620,00 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
- Tam altın alış: 11.090,00 TL
- Tam altın satış: 11.204,00 TL
*Altın fiyatları 11.00’da yazılmıştır.