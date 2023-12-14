1 gün bile sürmedi: Finlandiya, Rusya sınır kapısını yeniden kapatıyor

Finlandiya, Rusya ile kapalı olan 8 sınır kapısından 2’sini bugün açmasının ardından saatler sonra yeniden kapatma kararı aldı.

Finlandiya, Rusya ile kapalı olan 8 sınır kapısından 2’sini bugün açmasının ardından saatler sonra yeniden kapatma kararı aldı.

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akınıyla mücadele için 24 Kasım’da olan 9 sınır kapısından 8’ini kapatan Finlandiya, bugün kısa süreliğine açtığı 2 sınır kapısını yeniden kapatma kararı aldı. Finlandiya Sınır Muhafızları, sınırların kapatılmasıyla göç akınını durduğu ancak bugün kapalı olan 8 sınır kapısından 2’sinin açılmasıyla yaklaşık 36 kişinin sığınma talebinde bulunmasıyla yeniden başladığını belirtti.



Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Artık olay yeniden başladı ve sınırın tamamını kapatacağız" dedi.

FİNLANDİYA, 2 SINIR KAPISINI BUGÜN AÇMIŞTI

Finlandiya, kapalı olan Vaalimaa ve Niirala sınır kapılarını bugün yeniden açmış ve 14 Ocak'a kadar açık tutmayı planlıyordu.

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, Rusya’nın kaçak göçü teşvik ettiği yönündeki iddiaları sonrası 24 Kasım’da Rusya ile olan 9 sınır kapısından 8’ini kapatmış, sadece kuzeydeki Raja-Jooseppi Sınır Kapısı’nın açık bırakmıştı.