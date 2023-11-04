1'inci Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali başladı

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), Bodrumlulara “Merhaba” dedi. 3 Kasım Cuma akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Deli Dumrul” oyunuyla başladı. Festival, 3-11 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.

1'inci Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Açılışını İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahneye koyduğu “Deli Dumrul” oyunuyla yapan festival, Türkiye’den Donkişot Tiyatro’nun "Gelin Tanış Olalım" adlı prodüksiyonunu ağırlayacak.

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali kapsamında Almanya’dan ise MomoAct’ın "Ashura" adlı prodüksiyonu sahnelenecek.

FESTİVALDE YÜZEN SAHNE

Festivalin en sıradışı etkinliği ise, cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’da gerçekleşecek okuma tiyatrosu olacak. Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum, Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50. yılında, ünlü yazarın "Mavi Sürgün"üyle gün batımına yelken açacak.

Jehan Barbur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek ve her bir temsilde Mustafa Alabora, Deniz Çakır, Derya Alabora, Kaan Çakır, Esra Akkaya, Kaya Akkaya, Gülbin Yeşil, Renan Bilek, Aslı Kobanbay, Kerem Kobanbay, Yonca Şahinbaş, Koray Şahinbaş, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi farklı tiyatro sanatçılarının “Mavi Sürgün”den bölümler okuyacağı etkinliğe, Barbur da muhteşem sesi ve şarkılarıyla eşlik edecek.

KONSERLER

Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nde aynı zamanda Almanya’dan Sema Moritz’in "Efsane Hanımlar" konseri Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası’yla birlikte vereceği “Şarkıların Cumhuriyeti” konseri ise 10 Kasım’da Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi’nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE SÖYLEŞİLER

4 Kasım’da Yücel Erten ve Mustafa Avkıran’ın; 5 Kasım’da ise Daphnis Kokkinos ve Koza Tamdoğan’ın Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde halka açık söyleşiler gerçekleştireceği festival kapsamında, Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Kokkinos aynı zamanda profesyonellere yönelik ve katılımın rezervasyonla mümkün olduğu bir atölye çalışması da düzenleyecek.

ULUSLARARASI BODRUM TİYATRO FESTİVALİ

Tiyatronun bütüncül ve kapsayıcı sanat anlayışıyla kurgulanan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), bu yıl ilk kez 3-11 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleniyor.

Bodrum’a, farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefleyen festival, aynı zamanda kentin potansiyelini keşfetmek adına da önemli bir deneyim sunuyor. Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum’a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin sanat yönetmenliğini birlikte üstleniyor. İkili, festival için “BOTİF, bütüncül sanat anlayışı ve ihtiyacıyla, disiplinlerarası geçişkenliğin yeni sahası olacaktır. Bu festival, bilgimiz ve biriktirdiklerimizle yeni sorular sormak ve yeniden ‘Başka Bir Bodrum’u düşünmek, yaşamak için,” yorumunu yapıyor.

Bodrum’un yeni kültür ve sanat mekânı Inspera’nın kurucu ortak olduğu; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın en başından itibaren verdiği büyük destekle yolunu açtığı; Bodrum Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla iş ortağı olarak dahil olduğu Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin co-sponsorluğunu Very Chic Bodrum ve Rada Matbaacılık üstleniyor.

Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, BOSAV (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı), BODER (Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği), Volvo, Mey|Diageo, Black7 Pub ve Mandalin Bar’ın katkılarıyla düzenleniyor.

KIŞ MEVSİMİNDE DEVAM EDECEK ETKİNLİKLER

Program kapsamındaki bazı etkinliklerin, Inspera Bodrum’da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle önümüzdeki aylara kaydırıldığı 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, böylece bütün bir kış boyunca Inspera Bodrum içerisinde varlığını sürdürecek. Bedirhan Dehmen & MTDist’in "BİZ", Faraza Tiyatro’nun "Misket" Tiyatro D22’nin "Hakikat, Elbet Bir Gün" BAM İstanbul’un "Istırap Korosu", Şirin Aktemur’un "Hasret", AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun "Hayal Satıcısı", Interkulturell-Aktiv e.V.’nin "NSU-Kurbanlar Arasında Almanlar da var", Theater Antract’ın "Tut bırak" ve Platform 0090’ın "Gılgamış" adlı prodüksiyonları; Cem Yıldız’ın "Ben Uçarım Gökler Uçar" Renan Bilek’in "Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar", Nuri Harun Ateş’in "Das Cebaret" ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan’ın Türkiye – Yunanistan ortak yapımı "İstanbul'dan Mektup" konserleri; Arrangement Provisoire’ın Fransa-Brezilya ortak yapımı "Beyaz" adlı çağdaş dans gösterisi; Evren Erbatur’un "Sorularımdan korkmayın" Ben Sadece Bir Dramaturgum" adlı performansı ile Emre Kınay ve Çiğdem Gürel’in sahne alacağı partinin tarihleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin biletleri Biletinial’dan temin edilebilir.

Bilgi için: botif.org

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