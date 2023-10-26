1 Kasım itibarıyla uygulanacak: Kredi kartı faizlerinde üst limitler artıyor

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kredi kartı faiz oranları da yükselecek. Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükseldi. Kart üye işyeri komisyonu da aylık yüzde 3,16’dan yüzde 3,61’e çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesi sonrasında kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler de artacak.

Buna göre, kredi kartı faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı faiz artışının ardından yüzde 3,16’ya yükselecek. Kredi kartı için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,71'e, aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'dan yüzde 4,01'e çıkacak.

Nakit çekimde faiz aylıkta yüzde 4,02'den yüzde 4,47'ye yükselecek.

TİCARİ KREDİLERDE ÜST SINIR ARTACAK

Ticari kredi faizlerinde de üst limit, 1,8’lik kat sayıya göre yüzde 69,3'ten yüzde 83’e yükselecek.

İhracat ve yatırım kredileri için de sınır yıllık oran olarak yüzde 53,9'dan yüzde 64,5'e yükselirken 70 bin TL üzeri ihtiyaç kredilerinde de faiz üst sınırı yüzde 77'den yüzde 92,2'ye çıkacak.



Kredi kartı ve ticari kredilerdeki yeni faiz oranları 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. 1 Kasım'a kadar yapılacak işlemlerde şu anki oranlar geçerli olmaya devam edecek.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 35'E YÜKSELDİ

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 500 baz puan artırdı. Son artışla TCMB yeni yönetiminde 5. faiz artışına imza attı. Karar metninde, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği belirtildi. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.