1. Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Şenliği Hopa’da başlıyor

Hopa Kültür ve Sanatevi, 21-22 Ekim tarihlerinde 1. Kazım Koyuncu Kültür- Sanat ve Çocuk Şenliği düzenleyecek.

Hopa Kültür ve Sanatevi tarafından 1. Kazım Koyuncu Kültür- Sanat ve Çocuk Şenliği organize edildi.

Hopa Kültür ve Sanatevi Kazım Koyuncu Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, 21-22 Ekim tarihlerinde Hopa’da yapılacak.

Hopa Kültür ve Sanatevi, bu sene birincisini yapacağı şenliği Hopa’nın önemli değerlerinden Kazım Koyuncu’nun anısına yapıyor ve şenliğin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Hopa Kültür ve Sanat Evi’nden1. Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Şenlikleri’nden ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Maalesef hepimizin gözlemleyebildiği üzere artık insanlar birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan, sanat üretebilmekten, şarkı söyleyebilmekten, şiir okuyabilmekten gün geçtikçe uzaklaşmakta. En kötüsü de çocuklar bu alanlardan uzaklaştıkça uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara yönelmekte. Daha bireyci, toplum için sorumluluklarını yerine getirmekten uzak bir nesile dönüşmekte. Tam da bunun için hepimizin en ihtiyacı olan şey, birlikte üretebildiğimiz bir alan Hopa Kültür ve Sanat evi.Yetişkin atölyeleri, enstürman kursları, tersine Dünya çocuk atölyeleri, çeşitli söyleşi ve forumlar ve toplumsal olaylarda dayanışma örnekleri ile Hopa Kültür ve sanat evi çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Şimdi çıktığımız bu yolda bizleri bir araya getirecek 2 gün geçirmek istiyoruz. 1.Kazım Koyuncu Kültür Sanat ve Çocuk Şenliğinin içeriği de dolu dolu. Şenliğe Kazım Koyuncunun ismini vermek istedik. Hopa’nın, Türkiye’nin ve hatta dünyanın önemli sanatçılarından biri olan Kazım’ı; kardeşlerinin, arkadaşlarının anmaması olmazdı diye düşünüyoruz, aynı zamanda bu şenliğin gelenekselleşmesini hedefliyoruz.

Şenliğin içeriğinden biraz bahsedecek olursak 2 gün sürecek olan şenlik 21 Ekim saat 10.00’da Hopa Parkından Kazım Koyuncu’nun mezarlığına bisiklet turu ile başlayacak. 12.00-15.30 arası Hopa Parkında çocuk şenliği, saat 16.00’da Erdal Güney ile söyleşi, saat 20.00’de Hopa Ticaret ve Sanayi Odasında “Sayın Yargıç” isimli tiyatro oyunu, 22 Ekim Pazar günü 12.00 -17.00 arası Hopa Kültür ve Sanatevinde satranç turnuvası, saat 20.00’de Kazım Koyuncu Sahnesi’nde Borçka Belediyesi Kadın Korusu , Erdal Güney ve Niyazi Koyuncu’nun katılımları ile konser gerçekleşek. İletişim için 05538483376 numarayı arayabilirsiniz”