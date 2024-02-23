1 Mart'ta başlayacak: "Zamanda yolculuk ve şarkılar" geliyor

60’lı yıllardan başlayarak 70’ler, 80’ler ve 90’lı yılların en ikonik şarkıları ile en önemli olaylarının konuşulacağı "Zamanda yolculuk ve şarkılar" etkinliği 1 Mart'ta ilk gösterisini yapacak.

Sunumunu Karoft ve Pelin Batu’nun yapacağı "Zamanda yolculuk ve şarkılar" etkinliği 1 Mart'ta başlıyor.

Konser ve müzikal anlatım şeklinde gerçekleşecek olan gösteri, 60’lı yıllardan başlayarak 70’ler, 80’ler ve 90’lı yılların en ikonik şarkıları ve en önemli olaylarıyla seyircisine zaman tüneli deneyimi yaşatacak.

Bu zaman yolculuğu deneyimi ise şarkılar vasıtası ile olacak. Orkestra ile birlikte hem şarkılar seslendirilip hem de dönemin önemli hikayeleri konuşulacak.

Kronolojik bir sunumla Beatles’dan Cem Karaca’ya, Queen’den Barış Manço’ya dönemin ruhunu hissettirecek, o yılları yeniden yaşatacak bir sahne performansı seyircisini bekliyor.

İlk gösteri 1 Mart Cuma günü 20.30’da Beyoğlu Ütopya Sahne’de gerçekleştirilecek olan etkinliğin biletleri biletinial.com.tr üzerinden satışa çıktı.