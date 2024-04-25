1 Mayıs'a giderken: Türkiye BM çalışanları düşük maaştan şikayetçi

Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları, yoksulluk sınırında yaşadıklarını söyleyerek diğer ülke çalışanlarından daha az maaş aldıklarını belirtti.

Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı işçiler, yoksulluk sınırının altında çalıştıklarını vurgulayarak emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylüyor. İşçiler, kurum içerisinde yetkili bir isim bulamamaktan şikayetçi.

YÜZDE 4 ZAM

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, uzun bir süredir BM'de bünyesinde görev yapan bir çalışan, en son yüzde 4 zam aldıklarını belirtiyor. Çoğu insanın bin dolara yakın maaş aldığını vurgulayan çalışan, "Yoksulluk sınırındayız. Emeğimizin hakkını alamıyoruz. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 53 bin lirayı aşarken BM çalışanlarının bu sınırın altında maaş alıyor olması imkansız görünüyor. Ama ne yazık ki durum bu. Maalesef her şey dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.

"YOL VE YEMEK ÜCRETİ YOK"

"Buradaki çalışanlar diğer ülkelerde çalışanlardan daha az maaş alıyor" diyen işçi, sözlerine şöyle devam etti: "Örneğin Mısır'da çalışanlar bizden daha yüksek maaş alıyor. İstanbul, Ankara, Antep... Buralarda yaşayan BM çalışanları oturdukları evlerin kiralarını bile ödeyemeyecek durumda. Yemek parası, yol parası alamıyoruz. Herhangi bir yan hakka da sahip değiliz. Sadece özel sağlık sigortamız var. Yetkililerle konuyu konuşmak istediğimizde ise karşımızda kimseyi bulamıyoruz. 1 Mayıs'a giderken BM çalışanlarının da yaşadıklarının duyulmasını istiyoruz. Yetkililer umarım en kısa sürede bu sorunu çözer ve sesimizi duyar."

"SİGORTAM BİLE YOK"

Bir başka BM çalışanı ise, "İnanılmaz bir sömürüyle karşı karşıyayız" diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: "Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre şu an işsiz görünüyorum. Çünkü şu an bir sigortam yok. BM sigortamızı yaptırmıyor. Bize sadece kuru bir maaş yatıyor. Durum böyle olunca da herhangi bir tazminat hakkımız, emeklilik hakkımız da yok."

Konuyla ilgili aranan BM Türkiye Ofisi ise yanıt vermedi.

3 YIL ÖNCE: SON ANDA GREV KARARINDAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Öte yandan BM'nin Türkiye'deki çalışanları, çalışma şartlarının düzeltilmesi ve artan döviz kuru nedeniyle yetersiz kalan maaşların iyileştirilmesi talebiyle 3 yıl önce grev kararı almıştı. Ancak yetkililerin yaptığı görüşmeler sonrası son anda grev kararından vazgeçildi. Aradan geçen sürede çalışanlar, çalışma şartlarının düzeltilmediğini ve aldıkları maaşların eridiğini söylüyor.