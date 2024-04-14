1 Mayıs için Taksim çağrısı

EMEK SERVİSİ

İstanbul’da Gayrettepe’de 29 işçinin yaşamını yitirdiği gece kulübü önünden seslenen "2024 1 Mayıs Taksim Platformu", iş cinayetlerinin hesabını sormak için 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyurdu.

Platformun Masquerade Club önünde düzenlediği eyleme DEM Parti İstanbul milletvekili Çiçek Otlu ve çok sayıda platform bileşeni katıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü önünde toplanan grup, sloganlar atarak gece kulübü önüne kadar yürüdü. "İşçi katliamlarına karşı 1 Mayıs'ta Taksim'e" pankartı açılan eylemde basın açıklamasını platform adına Okan Karaçam okudu. Sermayedarların daha az maliyet ve daha fazla kâr uğruna düzenin yasalarını dahi hiçe sayan uygulamalarının işçilerin canını almaya devam ettiğini kaydeden Karaçam, "Karşılığında ise cezasızlıkla ödüllendiriliyorlar. Yaşananlar göstermektedir ki işçi ölümleri kaza değil, sermaye, devlet ve diğer kurumların el birliğiyle gerçekleştirdiği organize cinayetlerdir" dedi. Soma'da fıtrat denilerek katillerin aklandığına, İliç'te maden şirketine verilen usulsüz izinler ortada dururken gerçeklerin ters yüz edilmeye çalışıldığına işaret eden Karaçam, "Yaşananlar ne kader ne de fıtrattır. Failleri de sermaye, devlet ve diğer kurumların başındakilerdir" dedi.

SINIF KAVGASINI YÜKSELTELİM

Karaçam, "Ölüm ve sömürü düzeninin her gün yeni sınıf kardeşlerimizi aramızdan almasına artık yeter diyoruz. Tüm işçileri, emekçileri, gençleri bu düzenden hesap sormaya davet ediyoruz. İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta katillerden hesap sorma bilinciyle Taksim'de hep birlikte sınıf kavgasını yükseltmeye çağırıyoruz" diye konuştu. DEM Parti İstanbul milletvekili Çiçek Otlu ise hesap sormadıkları, kar ve yoksulluk düzenine isyan etmedikleri sürece iş cinayetlerine tanıklık etmeye devam edeceklerini belirterek, tüm işçi ve emekçileri, kadınları, gençleri, 1 Mayıs'ta Taksim'de hesap sormaya çağırdı.

Eylem boyunca, "Kader değil, bu bir cinayet", "Kahrolsun ücretli kölelik düzeni", "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" sloganları atıldı.