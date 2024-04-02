1 Mayıs için Taksim’de buluşma çağrısı geldi

Emek Servisi

KESK İstanbul Şubeler Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için “1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşalım. Açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe karşı bu düzen böyle gitmez demek içi yan yana gelelim” çağrısı yaptı.

KESK İstanbul Şubeler Platformu yaklaşan 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü hazırlıklarını, programını ve taleplerini duyurmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. KESK Dönem Sözcüsü Hüseyin Tosun, ekonomik krize işaret ederek, emekçilerin koşullarını aktardı.

Tosun, 1 Mayıs için örgütlenme çağrısı yaparak, “İrademizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütlemeli; dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de ve İstanbul’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana mücadeleye devam edeceğimizi ifade ediyoruz" dedi. 1 Mayıs’ta Taksim’de olacaklarını belirten Tosun, “Hem hukuki, hem meşru, hem de 1 Mayıs 77 ve 89’da Taksim’de yitirdiklerimize olan sözümüzün gereği olarak Taksim ısrarımız devam ediyor. 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda buluşalım” dedi.