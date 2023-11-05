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1 Mayıs'ın simge afişlerinin yaratıcısı ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti

Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.

Güncel
  • 05.11.2023 02:35
  • Giriş: 05.11.2023 02:35
  • Güncelleme: 05.11.2023 02:38
1 Mayıs'ın simge afişlerinin yaratıcısı ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti

Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, tedavi gördüğü İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Orhan Taylan’ın yakın dostu şair, yazar Ataol Behramoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü."

CENAZE PAZARTESİ GÜNÜ

Taylan'ın cenazesi 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

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