1 Mayıs'ın simge afişlerinin yaratıcısı ressam Orhan Taylan hayatını kaybetti
Türkiye’nin önde gelen ressamlarından Orhan Taylan 82 yaşında hayatını kaybetti.
Ressam ve heykeltıraş Orhan Taylan, tedavi gördüğü İstanbul Topkapı'daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Orhan Taylan’ın yakın dostu şair, yazar Ataol Behramoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sanatçı, düşünür, bir Mayıs’ın simgesi emekçi ellerin taşıdığı dünyanın yaratıcısı, devrimci, cezaevi yoldaşım, kardeşim, canım arkadaşım Orhan Taylan’ın ölüm haberi yüreğime ateş gibi düştü."
CENAZE PAZARTESİ GÜNÜ
Taylan'ın cenazesi 6 Kasım Pazartesi günü Bebek Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Aşiyan Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.
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