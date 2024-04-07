1 Mayıs işçinin ekmeğidir, suyudur

Emek Servisi

İstanbul’da DİSK, Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. DİSK Yönetim Kurulu, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çağrı yaparken yayımlanan bildiride “1 Mayıs işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet güvencesidir” denildi.

“Yüksek enflasyon yüzünden her gün ama her gün yoksullaşıyoruz” ifadeleri kullanılan bildiride tüm dünyada düşen gıda fiyatlarının Türkiye’de arttığına dikkat çekildi. Şirketlerin kârlılık rekorları açıkladığı ancak bunun karşısında halkın yoksullaştığına değinilen açıklamada, 1 Mayıs’a şöyle çağrı yapıldı:

“Mücadelemiz sadece ekmek mücadelesi değil! Demokrasi işçinin ekmeğidir, hukuk ve adalet işçinin güvencesidir. Gün gelir, zorbalar kalmaz gider! Ülkemizde örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hak arama özgürlüğü büyük bir baskı altında. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, insanca yaşamak istiyoruz! Ekmek adalet ve hürriyet için başta İstanbul Taksim Meydanı olmak üzere 1 Mayıs alanlarında birleşme zamanı!”