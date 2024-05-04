1 Mayıs'ta gözaltına alınan 52 kişi için tutuklama talebi

İstanbul'da, Anayasa Mahkemesi'nin kararını da gerekçe göstererek 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken kolluk kuvveti tarafından gözaltına alınan 65 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 65 kişiden 52’si, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda gözaltına alınan 65 kişinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Gözaltında olan 52 kişi tutuklama talebiyle, 13 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isterken gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyadan da çağrılar yapıldı. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, ‘Taksim'i Özgür Bırak’ etiketiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.