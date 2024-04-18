1 Mayıs’ta Gazze için de meydana

Filistin Sendikalar Konfederasyonu, 1 Mayıs’ta tüm dünya emekçilerini İsrail işgali altındaki Gazze için meydanlara inmeye çağırdı. Açıklamada diğer ülkelerdeki işçilere İsrail’e silah sevkiyatını engelleme çağrısı yapıldı.

Dış Haberler

İsrail’in işgal altındaki Gazze Şeridi’nde katliamları sürerken Filistinli emekçiler, İsrail’in saldırılarının durdurulması için dünyanın dört bir yanındaki işçilere 1 Mayıs’ta “Gazze için eylem” çağrısı yaptı.

Filistin Sendikalar Konfederasyonu’nun (PGFTU) yayımladığı duyuruda “Uluslararası sendikal hareket içerisindeki kardeşlerimizi, 1 Mayıs’ta ve 15 Mayıs Nakba Günü’nde, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için, çalışma hayatını etkileyecek kolektif eylemler düzenlemeye çağırıyoruz” denildi. Açıklamada “İsrail’in askeri işgalini ve Filistinli işçilerin sömürülmesine neden olan ticaret ve yatırım akışını sekteye uğratmak için sesinizi yükseltin ve harekete geçin” çağrısı yapıldı.

NAKBA SÜRÜYOR

Başta Gazze’dekiler olmak üzere “tüm Filistin halkının tarifsiz zulümlere maruz kaldığı” belirtilen açıklamada “İsrail’in acımasız soykırım bombardımanı, aç bırakma politikaları, zorla yerinden etme ve toprak gasbı. Bu zulümler, çalışma koşullarımızı da kötüleştiren acımasız bir kuşatmaya ve askeri işgalin yıllardır sürmesine neden olmaktadır. İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşı bir istisna değildir, 1948 Nakba’mızın bir devamı ve İsrail yerleşimci-sömürgeciliğinin bir unsurudur” denildi.

DİRENİŞİN OMURGASI

“Filistinli işçilerin Filistin özgürlük ve adalet mücadelesinin omurgasını oluşturduğu” kaydedilen açıklamada, İsrail’in Gazze’deki PGFTU merkezi ve birçok sendika binasını kasıtlı olarak hedef alması, Filistinli işçilerin yaşamlarına açık bir saldırı olarak nitelendirildi. Açıklamada “Bu amansız saldırılara rağmen, halkımızı korumaya, derme çatma çadırlarda olsa da çocukları eğitmeye, haberleri duyurmaya, yaralıları iyileştirmeye ve gıda dağıtımını yapmaya devam ediyoruz. Filistinli işçiler olarak, halkımız için güçlü kalmaya ve mücadele etmeye söz veriyoruz” denildi.

“Hükümetler yaşananları görmezden gelmeye devam ederken, sendika enternasyonalizminin kadim geleneğinden hareketle doğrudan sizlere sesleniyoruz” denilen açıklamada şöyle devam etti: “İşçi kardeşlerimiz, özellikle de silah ve nakliye sektörlerinde çalışanlar, sizin rızkınızın bizim vatanımızın ve hayatlarımızın yok edilmesine bağlı değil. Ekmek kavgasının önemini çok iyi bilsek de sizi ürettiğiniz ve taşıdığınız ürünleri ve bunların nihayetinde nerede kullanılacağını düşünmeye davet ediyoruz. İstihdam asla sayısız Filistinlinin hayatı pahasına olmamalıdır. Uluslararası alanda üretilen ve taşınan silahlardan doğrudan etkilenenler olarak, birimizin acısı hepimizin acısıdır.”

BASKIYA KARŞI DURDUK

“Tarih boyunca işçiler baskıcı rejimlere cesurca karşı çıktılar. Apartheid Güney Afrika’sından gelen malları taşımayı ve Şili’nin Pinochet’si gibi diktatörler için silah üretimini reddettik. Yıkıma değil adalete dayanan ekonomiler inşa etmek için birlikte mücadele edelim. İsrail’in Gazze’deki soykırımına ve kuşatmasına son vermesini talep ederken bizimle birlikte olun. İşçiler olarak yerleşimci sömürgeciliğinden ve askeri işgalden uzak, insanca bir yaşam için haklarımızı talep ederken bizimle birlikte olun.”

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Açıklamada tüm dünya emekçilerine şu çağrı yapıldı:

• İsrail’den gelen ya da İsrail’e giden malları taşımayı reddedin.

• İş durdurma ya da yavaşlatma eylemleri düzenleyin.

• Sendika şubenizde Filistin mücadelesini tartışmak üzere eğitim toplantıları düzenleyin.

• İş arkadaşlarınızı bilgilendirmek veya eyleme davet etmek için bildiriler veya broşürler dağıtın.

• İşyerinde, emekli sandıklarının işgale suç ortaklığı yapan şirketlerden çekilmesi, suç ortaklığı yapan şirketlere karşı boykot tedbirlerinin uygulanması gibi belirli eylemler veya politika değişiklikleri çağrısında bulunan imza kampanyaları düzenleyin.