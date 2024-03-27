1 milyondan fazla çocuk kayıp

MEB’in övgüyle paylaştığı veriler acı tabloyu ortaya çıkardı. 10 binlerce çocuk sokakta çalıştırılıp tarikatların kıskacı altına girmişken resmi verilere göre 1 milyon 187 bin çocuk eğitimin dışında kaldı.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Geçmişten günümüze sayılarla eğitim” başlığıyla ülkedeki okullaşma oranlarını övgüyle paylaştı. Bakanlığın övgüyle paylaştığı verilerde okulda olmayan öğrencilerin sayısı ise dikkat çekti. Buna göre 1 milyonu aşkın çocuk okul çağında olması gerekirken eğitim alamıyor.

Verilere göre, okullaşma oranları ilkokulda 93,8, ortaokulda 91,2, lisede ise 91,7 oldu. Kademe yükseldikçe okullaşma oranındaki düşüş dikkat çekerken diğer taraftan okulda olmayan çocuk sayısı da öne çıktı. MEB’in verilerine göre ilkokulda çağ nüfusu 5 milyon 247 bin 982 olmasına rağmen okullaşan çocuk sayısı 4 milyon 925 bin 73. Okulda olmayan çocuk sayısı ise 322 bin 909. Çağ nüfusu ortaokulda 5 milyon 33 bin 669, lisede 5 milyon 91 bin 669 oldu. Buna karşın eğitimde olan sayısı ortaokulda 4 milyon 591 bin 366, lisede 4 milyon 668 bin 499 oldu. Lisede 442 bin 702, ortaokulda 442 bin 303 çocuk okula kayıtlı olması gerekirken eğitimin dışında. Üç kademenin toplamında ise 1 milyon 187 bin 914 çocuk zorunlu eğitimde olması gerekirken okullara kayıtlı değil. Diğer bir deyişle MEB bu kadar çocuğun ne yaptığını bilmiyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YOK

Tabloyu “Her yaş ve tüm kademelerde okullaşma oranlarımızı artan bir ivmeyle yükselterek evlatlarımızın müreffeh yarınlarının inşası için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek açıklayan MEB çocukların durumuna ilişkin ise herhangi bir ifade kullanmadı.

Üstelik bu veriye mesleki eğitim merkezlerinde ve açıköğretimde okuyan öğrenciler dahil değil. Bu ikisinde ‘eğitim gören’ çocuklar da eklenince sayı içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Bütün bunlara karşın devlet ise tarikatların önünü açıyor, çocuk işçiliği ile mücadelenin bütçesinden kısıyor. Sokakta çalıştırılan çocuklara ilişkin herhangi bir önlem alınmıyor.

TARİKATLARA MECBUR EDİYORLAR

Örneğin sadece İstanbul’da başta İsmailağa Cemaati olmak üzere birçok tarikat ya da cemaatin medrese adı altında kaçak Kuran kursu bulunuyor. Bu kursların bazılarının internet sitelerinde çocukların okula gönderilmediği yazıyor. Yine Urfa adeta bir kaçak kurs cennetine dönüşmüş durumda. Sadece İstanbul’daki kaçak kurslarda okuyan çocuk sayısının 10 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise çocuk işçiliği sorunu her geçen gün büyürken bu alana yönelik ayırdığı bütçede kesintiye gitti. Tüm kalemlerde bütçesini artıran bakanlık 2023’te 41 milyon TL olan “Çocuk İşçiliği ile Mücadele” bütçesini bu yıl 28 milyon 678 bin TL’ye düşürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı mobil ekiplerin, tarama çalışmasına göre ise 46 bin 754 çocuk sokakta çalıştırılıyor. Yine resmi verilere göre, 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısı 2011’e göre tam 110 bin arttı. 620 bine ulaşan çocuk işçi sayısındaki artış oranı yüzde 20 oldu.

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ÖVÜNDÜKLERİ TABLO