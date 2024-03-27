1 Nisan tatil mi? Seçimden sonra idari izin var mı? 1 Nisan'da kamu personelleri idari izinli mi, resmi tatil mi?

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek Türkiye yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Seçimin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle üniversiteler ve okullar halihazırda kapalı ancak birçok yurttaş Pazar gününe denk gelen seçimlerden sonra 1 Nisan tatil mi ile seçimden sonra idari izin var mı sorularını araştırıyor. Sandık kurullarında görev alan kamu personeli hakkında açıklama geldi. Peki, 1 Nisan tatil mi? Seçimden sonra idari izin var mı? 1 Nisan'da kamu personelleri idari izinli mi, resmi tatil mi?

1 Nisan'da kamu personelleri idari izinli mi, resmi tatil mi sorusu 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde sandık başında görev yapacak kamu personelleri tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı konuyla sandık kurullarında görev alan kamu personelinin seçimden sonra idari izinli olup olmayacağı hakkında açıklama yaptı. Peki, 1 Nisan tatil mi? Seçimden sonra idari izin var mı? 1 Nisan'da kamu personelleri idari izinli mi, resmi tatil mi?

Seçimden sonra idari izin var mı?

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde görev alacak olan kamu personelleri seçimden sonraki gün olan 1 Nisan tarihinde idari izinli olarak sayılacak. Seçimden sonra idari izin konusuna ilişkin kararı, sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıratlı paylaşımında şunları söyledi;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127'nci maddesi ile 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıklar ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Seçimde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesi, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22 nci ve 23 üncü maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından seçilmektedir.

Mahalli İdarereler Genel Seçimlerinde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin ilçe seçim kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.