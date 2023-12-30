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1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Güncel
  • 30.12.2023 07:56
  • Giriş: 30.12.2023 07:56
  • Güncelleme: 30.12.2023 07:59
1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de
Fotoğraf: AA

Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak'ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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