1 saat içerisinde tükenmişti: Megadeth konser biletlerinde "karaborsa" iddialarına yanıt

12 Haziran 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Megadeth konserinin biletlerinin bir saat içerisinde tükenmesine ilişkin Vera Müzik açıklama yaptı. Açıklamada, biletlerin yarısından fazlasının ön satış sırasında satıldığı belirtildi. Organizasyon firması karaborsa iddialarını ise reddetti.

Dünyaca ünlü metal müzik grubu Megadeth'in 12 Haziran 2024 İstanbul'da gerçekleştireceği konser biletleri, satışa sunulmasını izleyen 1 saat içerisinde tükendi.

Konseri düzenleyen Vera Müzik bilet satışlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada kara borsa iddiaları reddedilirken, ilk incelemelere göre bilet satışında şüpheli bir işlemin bulunmadığı ifade edildi.

Vera Müzik'in açıklamasında bir kişi tarafından alınabilen bilet sayısının en fazla beş olarak sınırlandırıldığı kaydedildi.

Limitin 10 kişi tarafından aşıldığı ve bu kişilerin toplamda 181 bilet aldığı aktarıldı.

Vera Müzik tarafından yapılan açıklamada 8 Ocak Pazartesi günü yapılan genel satış öncesi Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri içerisinde ön satışta biletlerinde yüzde 50'sinden fazlasının satıldığı ifade edildi.

Megadeth konseri için belirlenen kapasitenin 12 bin kişi ile sınırlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada "Bilet satışı iki gün boyunca sadece Megadeth Fan Club yani Cyber Army üyelerine özel sınırlı sayıda gerçekleştirilmiştir ve bu sadece Türkiye ile sınırlı değildir" denildi.

"ÖN SATIŞTA YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI SATILDI"

Konsere ilişkin Vera Müzik'ten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi Vera Müzik ve Freebird Agency olarak öncelikle metal müzik fanları ve ülkemizin de en çok metal konseri yapan firmalarıyız. Çoğu zaman büyük risklerle, kimi zaman da zararla ama her zaman sevdiğimiz grupları yıllardır ülkemiz dinleyicileri ile buluşturduk. Yine en sevdiğimiz gruplardan olan Megadeth'in geçmiş yıllarda da konserlerini yapmıştık ancak hiçbirine 2024 gibi bir talep olmamıştı. Daha önce şahit olmadığımız bu ilgi için metal müzik dinleyicilerine teşekkür ederiz.

Karaborsaya bilet ayrıldığı, birilerine toplu bilet satıldığı, ilerleyen günlerde yüksek fiyattan tekrar bilet satılacağı yönünde asılsız iddialarla karşılaşıyoruz. Bilet satışı iki gün boyunca sadece Megadeth Fan Club yani Cyber Army üyelerine özel sınırlı sayıda gerçekleştirilmiştir ve bu sadece Türkiye ile sınırlı değildir. Cyber Army ekibi bize Türkiye üzerinden fan club üyelik alımlarının oldukça hızlandığı yönünde iki ayrı e-posta göndererek yoğun talep hakkında bilgilendirmiştir. Biletlerin tüm kategorilerde de genel satışta kalabilmesi için teras ve sahne önü biletleri Ön satış sırasında satışa kapatılmış ve genel satışta bu kategoriler için kalan biletler tekrar satışa açılmıştır.

12 Haziran Megadeth konseri ile ilgili açıklamamızdır 👇 pic.twitter.com/3UyF1Tqk7A — Vera Müzik (@veramuziktr) January 10, 2024

Küçük Çiftlik Park'ın kapasitesi etkinlik düzenine göre farklılıklar gösterebilir. Megadeth konseri için planladığımız kapasite ise 12.000 kişidir. Cyber Army ön satışı sırasında yani Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde toplam kapasitenin %50'den fazlası zaten satılmıştır. 8 Ocak 2024 Pazartesi günü için ise kalan tüm biletler Passo ve Biletix ile bölüştürülmüş ve satışa açıldıktan kısa bir süre içinde tüm biletler tükenmiştir.

10 KİŞİ, 181 BİLET ALDI

Ön satışta işlem başına limit Megadeth'in de belirttiği gibi dört ile sınırlandırılmış, genel satışta ise bu limit beşte bırakılmıştır. İlk incelemelerimizde şüpheli bir işlem (yazılım/bot) bulunmadığı görülmektedir. Ön satışta sınırlamanın aktif olmadığı kısa bir süre içinde sadece 10 kişinin, 10 adetin üzerinde bilet aldığı, bu kişilerin aldığı toplam bilet adetinin ise 181 adet olduğu tespit edilmiştir.

Sosyal medyada, ilan sitelerinde gördüğünüz karaborsa biletlerini bize bildirebilirsiniz. Tespit ettiklerimizi değerlendiriyor, takibini yapıyor ve suç duyurusunda bulunuyor olacağız. Bu konserin tüm biletleri tamamen organik bir biçimde satılmıştır ve bir daha kesinlikle satışa açılmayacaktır. Konser hakkında gördüğümüz asılsız suçlamalara ve garip komplo teorilerine ise şaşırıyor ve sadece gülüyoruz. Büyük bir gururla işimizi yapmaya devam ediyoruz. Nice konserlerde görüşmek üzere."