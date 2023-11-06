1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali başladı

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), tüm renkleriyle Bodrumlulara “Merhaba” dedi! 3 Kasım Cuma akşamı gerçekleşen açılış töreninde 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali Onur Ödülleri Seçkin Selvi, Dikmen Gürün, Haldun Dormen ve Yücel Erten'e verilirken, törene katılamayan Gürün'ün ödülü Seçkin Selvi’ye, Dormen’in ödülü ise Mustafa Alabora’ya takdim edildi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın “Deli Dumrul” oyunuyla başladı.

Yücel Erten ile Mustafa Avkıran ve Daphnis Kokkinos ile Koza Tamdoğan, gerçekleştirdikleri söyleşilerde sanatseverlerle bir araya geldi.

Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum ise Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50. yılında ünlü yazarın “Mavi Sürgün”üyle gün batımına yelkenlerini açtı. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde bir hafta boyunca devam edecek okuma tiyatrosunun ilk gününde Mustafa Alabora ve Deniz Çakır, “Mavi Sürgün”den bölümler okudu. Barbur da muhteşem sesiyle gün batımına eşlik etti.

Pazar akşamı MomoAct’ın “Ashura” adlı oyununun da sahnelendiği festival, 7 Kasım’da “Gelin Tanış Olalım” oyunu, 8 Kasım’da Sema Moritz’in “Efsane Hanımlar" konseri, 10 Kasım’da ise “Şarkıların Cumhuriyeti” başlıklı ücretsiz konserle devam edecek. 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF) için tüm biletler Biletinial’da!

Cumhuriyet’in 100. yılında, bu toprakların yüzyıllık zenginliğini Bodrum’a taşıyan 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali kış boyunca etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde düzenlenen festival 7 Kasım’da ise Donkişot Tiyatro’nun Gelin Tanış Olalım adlı prodüksiyonunu ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ile festivalin eş sanat yönetmenlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Mustafa Avkıran ve Daphnis Kokkinos ile İKSV Istanbul Tiyatro Festivali’nin ve Pina Bausch topluluğunun eski yöneticilerinden, BOTİF’in festival danışmanı Koza Tamdoğan, hafta sonunda gerçekleştirdikleri söyleşilerde Bodrumlularla bir araya geldiler.

Pina Bausch Dans Tiyatrosu’nun dansçısı ve prova yönetmeni Daphnis Kokkinos’un gerçekleştirdiği profesyonellere yönelik iki atölye çalışması da, hem katılımcılar hem de atölyeyi ücretsiz olarak izleme imkânı bulan seyirciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

FESTİVALDE YÜZEN SAHNE

Festivalin en sıra dışı etkinliği ise, Cumhuriyet tarihinin ilk yelkenli okul gemisi STS Bodrum’da gerçekleşen okuma tiyatrosu.

Festivalin yüzen sahnesi STS Bodrum, Bodrum’un simgesi haline gelen Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün 50. yılında, ünlü yazarın “Mavi Sürgün”üyle 7 gün boyunca gün batımına yelken açıyor. Jehan Barbur’un ev sahipliğinde gerçekleşen ve ilk gününde Mustafa Alabora ile Deniz Çakır’ı sahnede ağırlayan etkinlikte Derya Alabora, Kaan Çakır, Esra Akkaya, Kaya Akkaya, Gülbin Yeşil, Aslı Kobanbay, Kerem Kobanbay, Yonca Şahinbaş, Koray Şahinbaş, Berna Laçin ve Mustafa Avkıran gibi farklı tiyatro sanatçıları “Mavi Sürgün”den bölümler okuyacak, Barbur da muhteşem sesi ve şarkılarıyla gün batımına eşlik edecek. BOSAV’ın (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı) sağladığı kullanım imkânı sayesinde programa dahil olan STS Bodrum’da düzenlenen “Mavi Sürgün” etkinliği, Bodrum’a has çeşitli ikramlarla gerçekleşiyor.

KONSERLER

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nde aynı zamanda, Almanya’dan Sema Moritz’in “Efsane Hanımlar” konseri 8 Kasım’da Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Dilek Türkan ve Oğuzhan Balcı’nın Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası’yla birlikte vereceği “Şarkıların Cumhuriyeti” konseri ise 10 Kasım’da Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde ücretsiz olacak gerçekleştirilecek.

1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin biletleri Biletinial’dan temin edilebiliyor.

KIŞ MEVSİMİNDE DEVAM EDECEK ETKİNLİKLER

Program kapsamındaki bazı etkinliklerin, Inspera Bodrum’da yaşanan teknik bir arıza nedeniyle önümüzdeki aylara kaydırıldığı 1. Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali, böylece bütün bir kış boyunca Inspera Bodrum içerisinde varlığını sürdürecek.

Tarihleri önümüzdeki günlerde netleşecek etkinlikler ise şu şekilde:

Bedirhan Dehmen & MTDist’in “BİZ”, Faraza Tiyatro’nun “Misket”, Tiyatro D22’nin “Hakikat, Elbet Bir Gün”, BAM İstanbul’un “Istırap Korosu”, Şirin Aktemur’un “Hasret”, AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu’nun “Hayal Satıcısı”, Interkulturell-Aktiv e.V.’nin “NSU - Kurbanlar Arasında Almanlar da Var”, Theater Antract’ın “Tut Bırak” ve Platform 0090’ın “Gılgamış” adlı prodüksiyonları; Cem Yıldız’ın “Ben Uçarım Gökler Uçar”, Renan Bilek’in “Aranjmanlar-Öyküleriyle Şarkılar”, Nuri Harun Ateş’in “Das Cabaret” ve Sokrates Sinopoulos ile Derya Türkan’ın Türkiye–Yunanistan ortak yapımı “İstanbul’dan Mektup” konserleri; Arrangement Provisoire’ın Fransa-Brezilya ortak yapımı “Beyaz” adlı çağdaş dans gösterisi; Evren Erbatur’un “Sorularımdan Korkmayın Ben Sadece Bir Dramaturgum”

ULUSLARARASI BODRUM TİYATRO FESTİVALİ

Tiyatronun bütüncül ve kapsayıcı sanat anlayışıyla kurgulanan Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali (BOTİF), bu yıl ilk kez 3-11 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenleniyor. Bodrum’a, farklı sanat disiplinlerinin buluştuğu yeni bir paylaşma ve tartışma platformu kazandırmayı hedefleyen festival, aynı zamanda kentin potansiyelini keşfetmek adına da önemli bir deneyim sunuyor.

Kültür ve sanatın her daim var olduğu, üzerine şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış büyük bir medeniyetin kalesi olan Bodrum’a başka türlü bakmanın yollarını arayan Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin sanat yönetmenliğini birlikte üstleniyor. İkili, festival için “BOTİF, bütüncül sanat anlayışı ve ihtiyacıyla, disiplinlerarası geçişkenliğin yeni sahası olacaktır. Bu festival, bilgimiz ve biriktirdiklerimizle yeni sorular sormak ve yeniden ‘Başka Bir Bodrum’u düşünmek, yaşamak için,” yorumunu yapıyor. Festivalin yönetim kurulu ise Emin Ümit Çetin, Koza Tamdoğan, Mert Osman Can, Mustafa Avkıran, Övül Avkıran ve Senem Öncüler Çetin’den oluşuyor.

Bodrum’un yeni kültür ve sanat mekânı Inspera’nın kurucu ortak olduğu; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın en başından itibaren verdiği büyük destekle yolunu açtığı; Bodrum Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla iş ortağı olarak dahil olduğu Uluslararası Bodrum Tiyatro Festivali’nin co-sponsorluğunu Very Chic Bodrum ve Rada Matbaacılık üstleniyor. Festival T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, BOSAV (Bodrum ve Karya Bölgesi Kültür Sanat ve Tanıtma Vakfı), BODER (Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği), Volvo, Mey|Diageo, Black7 Pub ve Mandalin Bar’ın katkılarıyla düzenleniyor.