1 yılda 111 bin esnaf ve sanatkar kepenk indirdi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun verileri kullanılarak yapılan hesaplamada 2023 yılında, açılan her 100 yeni esnaf işyerine karşılık 36 işyeri kapandı.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, 2023’te 111 bin 576 ile yeni açanların üçte birinden fazla iş yerinin kapandığını; en yoğun kapanışların Yozgat, Gümüşhane, Adana, Erzincan, Bursa'da yaşandığını kaydetti.

Bakır, bugünkü yazısında, "Önceki yıla göre yeni açılan işyeri sayısı yüzde 5,8 düşerken, kapanan işyeri sayısı ise yüzde 11,9 arttı. 2022’ye göre yeni açılan esnaf işyeri sayısı 19 bin 461 daha az, kapananların sayısı önceki yılın 11 bin 870 üzerinde gerçekleşti. 2023 yılında, açılan her 100 yeni esnaf işyerine karşılık 36 işyeri kapandı. VERİLR (TESK) her yıl toplulaştırarak yayımladığı veriler kullanılarak yapılan hesaplama, açılan-kapanan işyeri dengesinin son üç yılda yeniden bozulduğunu ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Büyük kentlerde nüfusa oranla çok sayıda işyeri açılış ve kapanışının yaşandığını aktaran Bakır, "En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul 38 bin 449 adetle açılan ve 14 bin 103 adetle kapanan esnaf işyeri sayısında ilk sırada yer aldı. Yeni açılan işyeri sayısında İstanbul’u 18 bin 156 ile İzmir, 17 bin 908’le Ankara, 17 bin 26 ile Antalya ve 11 bin 838’le Bursa izledi." diye yazdı.

Adana, Manisa, Şanlıurfa, Konya ve Mersin de en çok yeni esnaf işleri açılan ilk on il arasında yer aldı. Kapanan işyeri sayısında ise İstanbul’un ardından 7 bin 345’le İzmir, 5 bin 713’le Ankara, 5 bin 559’la Bursa, 4 bin 531’le Antalya geldi. Konya, Manisa, Mersin, Aydın, Balıkesir en çok işyeri kapanışı yaşanan on il arasında. Geçen yıl açılan işyerlerinin 141 bin 598’le yüzde 45,1’i ve kapananların da 52 bin 157 ile yüzde 46,7’sinin büyük on ilde olduğu belirlendi.

66 İLDE KAPANIŞLAR ARTTI

Bakır'ın aktardığına göre; geçen yıl yeni açılan esnaf işyeri sayısı sadece 13 ilde 2022’ye göre artış gösterdi. Başka deyişle 68 ilde yeni açılan işyeri sayısı önceki yılın altında kaldı. Buna karşılık, şirket kapanışları ise 66 ilde artış gösterdi, sadece 15 ilde sayıca 2022’nin altında gerçekleşti.

Yeni açılan işyeri sayısında önceki yıla göre en yüksek artış yüzde 48,1’le depremzede Kahramanmaraş’ta kaydedildi. Bunu yüzde 32,4 artışla Bayburt, yüzde 22,6 ile Şırnak, yüzde 19,9’la Adıyaman ve yüzde 16,4’le Yozgat izledi. Kapanışların en hızlı arttığı iller ise yüzde 37,7 ile Yozgat, yüzde 33,1’le Gümüşhane, yüzde 29,4’le Adana, yüzde 28,8’le Erzincan ve yüzde 28,6 ile Bursa oldu.