1 yılda 4 milyar TL’lik kamu malı sattılar

İktidar geçen yıl da kamunun elinde ne varsa sattı. 2023 yılında toplam 3 milyar 914 milyon 583 bin TL’lik kamu taşınmazı satılırken 2003-2023 dönemindeki özelleştirmelerin toplam bedeli 126,9 milyar TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP iktidarında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında büyük emeklerle elde edilenler de dahil olmak üzere çok sayıda kamu varlığı yok pahasına elden çıkarıldı. Türkiye AKP’li yıllarda, daha önce hiç görmediği büyüklükte özelleştirmelere şahit oldu. Çok sayıda kamu kurumu, özelleştirmeye kurban edildi.

Kamu taşınmazları satışından elde edilen gelirin yıllara göre dağılımı iktidarın kamu varlıklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. Kasım 2002'de iktidara gelen AKP, 2003 yılı itibarıyla kamu kaynaklarına yönelik hoyrat politika yürüttü.

MİLYARLARCA LİRALIK VARLIK SATIŞI

Resmi verilere göre, 1986 ve 2002 yıllarını da kapsayan 17 yıllık dönemde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 55 milyon 361 bin 200 TL olarak kayıtlara geçti. AKP iktidarında yaşanan 2003-2023 döneminde ise toplam 21 milyar 219 milyon 303 bin TL’lik kamu taşınmazı satıldı.

AKP’nin kamu taşınmazları bilançosu 2021 yılı itibarıyla 10 haneli tutarlara çıktı. 2020 yılında 144 milyon 592 bin TL’lik kamu taşınmazını satan iktidar, 2021 yılında 1 milyar 777 milyon 127 bin TL’lik, 2022 yılında ise 7 milyar 597 milyon 244 bin TL’lik kamu taşınmazı satışına imza attı.

4 MİLYARA DAYANDI

İktidarın kamu taşınmazlarına yönelik hoyrat tavrı, 2023 yılında da sürdü. Verilere göre, 2023 yılında kamu taşınmazı satışından elde edilen gelir, 3 milyar 914 milyon 583 bin TL olarak kaydedildi. AKP döneminde gerçekleştirilen kamu taşınmazı satışı tutarları, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

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En acı tablo şekerde

AKP döneminde gerçekleştirilen en yakıcı özelleştirmelerden biri de Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesinde yaşandı. 2008 yılında özelleştirme programına alınan Türkşeker’e ait 14 fabrikanın özelleştirilmesi süreci 2018 yılında tamamlandı.

Erzurum ve Erzincan şeker fabrikaları Albayrak Grubu'na satıldı. Şeker fabrikalarının tamamına yakını da AKP iktidarına yakın sermaye gruplarına verildi.