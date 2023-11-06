10 ayda dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı'nın öncü verilerine göre Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu. Ekim ayı verilerine göre ise yüzde 15 düşüşle 6,7 milyar dolarlık dış ticaret açığı kaydedildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Verilere göre Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı 94 milyar dolar oldu.

Buna göre, ekim ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olurken, bu rakam şimdiye kadarki en yüksek ekim ayı ihracatı oldu. İthalat ise, yüzde 1,3 oranında artarak 29,6 milyar dolar olarak açıklandı. Ekim ayında dış ticaret açığı ise, yüzde 15 gerileyerek 6,7 milyar dolar oldu.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise, ihracat yüzde 0,3 oranında artışla 210 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 1,2 oranında artışla 304 milyar 27 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 0,3 oranında artarak 210 milyar 77 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 1,2 oranında artarak 304 milyar 27 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 0,8 oranında artarak 514 milyar 104 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre;

• İhracat, yüzde 0,7 oranında artarak 254 milyar 848 milyon dolar,

• İthalat, yüzde 3,1 oranında artarak 367 milyar 293 milyon dolar,

• Dış ticaret hacmi, yüzde 2,1 oranında artarak 622 milyar 141 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre;

• İhracatın ithalatı karşılama oranı 4,4 puan artarak yüzde 77,3 olarak gerçekleşti.

• Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3,4 puan azalarak yüzde 87,7 olarak gerçekleşti.

• Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 13,2 puan azalarak yüzde 92,6 olarak gerçekleşti."