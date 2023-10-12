10. Gazhane Şenliği başlıyor

Gazhane Çevre Gönüllüleri, 1990’lı yıllardan beri düzenledikleri Gazhane Şenlikleri’nin 10'uncusunu 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor.

Bu yıl “müşterek” temasını taşıyan ve İyi Sosyal Kooperatif ile Yeryüzü Ekoloji Kolektifi işbirliğiyle düzenlenen şenlikte forum, paneller, performanslar, yürüyüşler, müzik dinletileri, sergiler gibi pek çok etkinlik yer alacak.

10. GAZHANE ŞENLİĞİ PROGRAMI

11.00-12.30 Alan Gezisi/Arşınlama Bütün Alan Ve T Binası

12.30-14.00 Atölye/Katılımın Somatiği Küçük Sahne

13.00-13.30 Dinleti/Çello Performans: S Binası Önü

Jülide Canca Eke

14.00-16.00 Atölye-Forum/Kent Hakkı S Binası Ve T Binası

14.30-16.00 Atölye/Titreşimle Rahatlama Küçük Sahne

16.15-17.45 Atölye/Titreşimle Rahatlama Küçük Sahne

17.00-18.00 Oyun/Merdane: Cüneyt Uzunlar L Binası Önü

18.30-20.00 Happening/Mevzu Müşterek: Açık Alanlar Ve Agora

Mevzu Müşterek Grubu & Mang

20.00-22.00 Müzikli Gösteri/Müşterek: Agora

Müjgan Özçay (Danışman), Mavi İz Çok

Sesli Müzik Topluluğu, Ferda Ereren,

Mihrap Eskiocak, Yürüyen Merdiven

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER

Mücadele Müşterek/Sergi: L Binası Önü

Kent, Ekoloji Ve Kültür Örgüt Ve İnisiyatifleri

Katılım Çömleği/Soru Kartı Danışma Önü

Foto Müşterek Bütün Alan

Ses Enstalasyonu B Binası Önü

Atölye/Bisiklet Bakım: İstanbul Kitapçısı Arkası

Don Kişot Bisiklet Kolektifİ ve Çocuk Katılımcılara Sürprizler