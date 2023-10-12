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10. Gazhane Şenliği başlıyor

Kültür Sanat
  • 12.10.2023 15:10
  • Giriş: 12.10.2023 15:10
  • Güncelleme: 12.10.2023 15:15
Kaynak: Haber Merkezi
10. Gazhane Şenliği başlıyor

Gazhane Çevre Gönüllüleri, 1990’lı yıllardan beri düzenledikleri Gazhane Şenlikleri’nin 10'uncusunu 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor.

Bu yıl “müşterek” temasını taşıyan ve İyi Sosyal Kooperatif ile Yeryüzü Ekoloji Kolektifi işbirliğiyle düzenlenen şenlikte forum, paneller, performanslar, yürüyüşler, müzik dinletileri, sergiler gibi pek çok etkinlik yer alacak.

10. GAZHANE ŞENLİĞİ PROGRAMI

11.00-12.30    Alan Gezisi/Arşınlama                                    Bütün Alan Ve T Binası

12.30-14.00     Atölye/Katılımın Somatiği                               Küçük Sahne

13.00-13.30     Dinleti/Çello Performans:                                 S Binası Önü

                        Jülide Canca Eke                                            

14.00-16.00     Atölye-Forum/Kent Hakkı                                 S Binası Ve T Binası

14.30-16.00     Atölye/Titreşimle Rahatlama                             Küçük Sahne

16.15-17.45     Atölye/Titreşimle Rahatlama                             Küçük Sahne

17.00-18.00     Oyun/Merdane: Cüneyt Uzunlar                       L Binası Önü

18.30-20.00     Happening/Mevzu Müşterek:                           Açık Alanlar Ve Agora

                        Mevzu Müşterek Grubu & Mang

20.00-22.00     Müzikli Gösteri/Müşterek:                                 Agora

                        Müjgan Özçay (Danışman), Mavi İz Çok

                        Sesli Müzik Topluluğu, Ferda Ereren,

                        Mihrap Eskiocak, Yürüyen Merdiven

GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER

                        Mücadele Müşterek/Sergi:                               L Binası Önü

                        Kent, Ekoloji Ve Kültür Örgüt Ve İnisiyatifleri

                        Katılım Çömleği/Soru Kartı                              Danışma Önü

                        Foto Müşterek                                                  Bütün Alan

                        Ses Enstalasyonu                                            B Binası Önü

                        Atölye/Bisiklet Bakım:                                       İstanbul Kitapçısı Arkası

                        Don Kişot Bisiklet Kolektifİ ve Çocuk Katılımcılara Sürprizler

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