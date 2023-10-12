10. Gazhane Şenliği başlıyor
Gazhane Çevre Gönüllüleri, 1990’lı yıllardan beri düzenledikleri Gazhane Şenlikleri’nin 10'uncusunu 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşiyor.
Bu yıl “müşterek” temasını taşıyan ve İyi Sosyal Kooperatif ile Yeryüzü Ekoloji Kolektifi işbirliğiyle düzenlenen şenlikte forum, paneller, performanslar, yürüyüşler, müzik dinletileri, sergiler gibi pek çok etkinlik yer alacak.
10. GAZHANE ŞENLİĞİ PROGRAMI
11.00-12.30 Alan Gezisi/Arşınlama Bütün Alan Ve T Binası
12.30-14.00 Atölye/Katılımın Somatiği Küçük Sahne
13.00-13.30 Dinleti/Çello Performans: S Binası Önü
Jülide Canca Eke
14.00-16.00 Atölye-Forum/Kent Hakkı S Binası Ve T Binası
14.30-16.00 Atölye/Titreşimle Rahatlama Küçük Sahne
16.15-17.45 Atölye/Titreşimle Rahatlama Küçük Sahne
17.00-18.00 Oyun/Merdane: Cüneyt Uzunlar L Binası Önü
18.30-20.00 Happening/Mevzu Müşterek: Açık Alanlar Ve Agora
Mevzu Müşterek Grubu & Mang
20.00-22.00 Müzikli Gösteri/Müşterek: Agora
Müjgan Özçay (Danışman), Mavi İz Çok
Sesli Müzik Topluluğu, Ferda Ereren,
Mihrap Eskiocak, Yürüyen Merdiven
GÜN BOYU SÜRECEK ETKİNLİKLER
Mücadele Müşterek/Sergi: L Binası Önü
Kent, Ekoloji Ve Kültür Örgüt Ve İnisiyatifleri
Katılım Çömleği/Soru Kartı Danışma Önü
Foto Müşterek Bütün Alan
Ses Enstalasyonu B Binası Önü
Atölye/Bisiklet Bakım: İstanbul Kitapçısı Arkası
Don Kişot Bisiklet Kolektifİ ve Çocuk Katılımcılara Sürprizler