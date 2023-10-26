10 günde üçüncü öğrenci intiharı

Eskişehir’de iki üniversitelinin yaşamına son vermesinin ardından bu kez de Çanakkale’de Samet Taş adlı öğrenci intihar etti. Öğrenciler ‘‘Öfkeliyiz’’ dedi.

Ahin ASLAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Samet Taş, önceki gün gece kaldığı yurtta yaşamına son verdi. Ailesine bir not bırakan gencin hem okuyup hem çalıştığı, işten geldikten sonra intihar ettiği öğrenildi.

Taş’ın intiharı ardından ÇOMÜ de bir taziye mesajı yayımladı.Mesajda olayın detaylarına değinilmezken, “Öğrencimiz Taş vefat etmiştir. Sevenlerine başsağlığı dileriz” dendi. 15 Ekim’de Eskişehir’de, Anadolu Üniversitesi öğrencisi Resul Alan, kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermişti. Bu olaydan bir hafta sonra Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrencisi S.N.R, kaldığı Mükrime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşamına son vermişti. Her iki öğrencinin de geçim sıkıntısı çektiği belirtilmişti.

Yaşanan intiharın ardından Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu, Anadolu Üniversitesi önünde dün bir basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Avukat Mert Yedek, "Gençlerimizi kaybettik. Öfkeliyiz” dedi.

GELECEK KAYGISI

Yedek, özetle şunları söyledi: “Hükümetin yaratmış olduğu ekonomik koşullarda dar gelirli ailelerin çocukları geldikleri okullara ilk olarak barınma sorunuyla karşılaşarak en güzel zamanları umutsuzluk ve gelecek kaygısıyla geçirmek zorunda kalıyorlar. Fahiş fiyatlarda ev kiralayamayan gençler devlet yurtlarının sağlıksız koşullarına razı ediliyor. Barınma ihtiyacını karşılayamayan birçok genç ya okulu bırakıp memleketlerine geri dönüyor ya da bir iş bulup çalışmak zorunda kalıyor. Karınlarını doyurmak için bile harçlığı kalmayan gençlerin yetersiz beslenmeleri ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. ‘Gençler bizim geleceğimizdir’ diyen hükümet gençlerin temel ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. Yaşanan sorunlarla ilgili hükümet ve emir eri üniversite yönetimleri ne yapıyor? Barınma sorununa kalıcı çözümler üretmeyip yoksul çocukları tarikat ev ve yurtlarına mahkûm bırakıyorlar."