10 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ili kapsayan 'Sibergöz-8' operasyonları kapsamında 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kastamonu merkezli 10 ilde düzenlenen Sibergöz-8 operasyonunda 25 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik İstanbul merkezli 8️ ilde, Kastamonu merkezli 2️ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Muğla, Kocaeli, Siirt, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Erzincan olmak üzere 8️ ilde eş zamanlı, Kastamonu Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kastamonu ve Mersin olmak üzere 2️ ilde eş zamanlı olarak yapılan ve 10 ili kapsayan SİBERGÖZ-8 operasyonlarında Bilişim Sistemlerinin Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 2️5️ şüpheli yakalandı" dedi.

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Bu şüpheli şahısların, vatandaşları arayarak kendilerini "Yatırım Danışmanı" şeklinde tanıttıkları, Forex Yatırımı vaadiyle yüksek kazanç elde edeceklerini söyleyerek bu kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları, başkalarına ait banka veya kredi kartları ile GSM numaralarını temin ettikleri ve elde ettikleri hesaplar ile GSM hatlarını yasa dışı bahis işlemlerinde kullandıkları tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı

Yerlikaya, operasyonda; tabancalara, 338 bin TL ve 22 bin 400 dolar nakit paraya, çok sayıda dijital materyale, dizüstü bilgisayarlara ile çok sayıda cep telefonu ve sim karta el konulduğunu belirtti.