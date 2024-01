10 kadından 8’i ve 10 erkekten 9’u HPV ile karşılaşıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, HPV virüsünün dünyada her 660 milyon kişiye bulaştığına dikkat çekti. HPV aşısı hakkında bilimsel olmayan pek çok bilgi olduğuna vurgu yapan Vardar, "Bugüne kadar aşıdan dolayı ölüme rastlanmamış ve aşı ile ilgili hiçbir ciddi yan etki gösterilememiştir” dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, cinsel hayata başlayan her 10 kadından 8’i ve her 10 erkekten 9’unun HPV virüsü ile karşılaştığını dünyada her yıl 660 milyon insana HPV bulaştığını söyledi.

Vardar, "HPV aşısı felç yapıyor, erken menopoza, kısırlığa neden oluyor" gibi iddiaların asılsız olduğunu, aksine aşının rahim ağzı kanserinden koruduğunun altını çizerek, 9 yaşından itibaren kız erkek tüm çocuklara HPV aşısı yapılmasını tavsiye etti.

Vardar, günümüzde hala en yaygın ölüm nedenlerinin başında gelen kanserin pek çok türünün hala tam olarak nedenleri ve nasıl geliştiği bilinemediği için kesin önlemler alınamadığını söyledi.

Hatta tıp alanında her gün yeni bir gelişme yaşanmasına rağmen meme kanseri, rahim içi kanseri gibi bazı kanserlerin görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Vardar “Halbuki rahim ağzı kanserinde bugün elimizde olağanüstü bir fırsat var. HPV aşıları ile olaya daha en başında müdahale ederek vücutta bu virüse karşı güçlü ve kalıcı bir savunma duvarı oluşturmak mümkün” dedi.

RAHİM AĞZI KANSERİNE YOL AÇIYOR

Fiziksel temas, özellikle de cinsel temas ile bulaşan HPV adı verilen virüsün rahim ağzı kanserine yol açtığını ifade eden Prof. Dr. Vardar, HPV ve smear testleriyle rahim ağzından alınan akıntı örneğinde virüsün olup olmadığı, virüse rastlanması halinde de kanser oluşumuna yol açıp açmadığının anlaşılabildiğini söyledi.

Cinsel yaşama başladıktan sonra kadınların düzenli olarak bu testleri yaptırmaları gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Vardar, bu yolla ilerde kanser olabilecek kadınları tespit ederek kolayca tedavi edebildiklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı’nın rahim ağzı kanseri ile mücadele programı çerçevesinde bu testlerin KETEM, Aile Sağlığı Merkezleri gibi kuruluşlarda ücretsiz yapıldığını da dile getirdi.

“9 YAŞINDAN İTİBAREN AŞI YAPILIYOR"

Prof. Dr. Vardar, cinsel hayata başlayan her 10 kadından 8’i ve her 10 erkekten 9’unun bu virüs ile karşılaştığını; dünyada her yıl 660 milyon insana HPV bulaştığını, özetle virüsün çok yaygın olduğunu anlattı.

Dünyada 152 ülkenin HPV aşılamasını ulusal aşılama programına aldığını, hem kız hem erkek çocuklarını aşılayan ülke sayısının 52 olduğunu sözlerine ekledi.

Aşının hedef grubunun 9-11 yaş kız ve erkek çocukları olduğunu belirten Prof. Dr. Vardar, ideal olarak cinsel yaşama başlamadan önce önerildiğini ancak üst yaş sınırı olmadığını da izah etti. Türkiye’ye 2023 yılında giren 9’lu HPV aşıları ile rahim ağzı kanserinden korunmanın yüzde 90 oranında mümkün olduğu bilgisini aktardı.

“HPV HAKKINDA BİLİMSEL OLMAYAN BİLGİLER VAR”

Çeşitli nedenlerle aşıya karşı gösterilen tepkileri bilim insanları olarak anlamakta zorlandıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Vardar, “Toplumun çeşitli kesimlerince aşıya karşı olumsuz yaklaşımın önemli bir nedeni yan etkilerinden duyulan korkudur. HPV hakkında bilimsel olmayan pek çok bilgi var. Burada maalesef basında çıkan ‘aşı felç yapıyor, aşı erken menopoza neden oluyor, aşı kısırlık yapıyor’ gibi iddiaların hiçbir bilimsel kanıtı gösterilememiştir. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Bugüne kadar bütün dünyada milyonlarca doz aşı yapılmıştır. Aşının yan etkileri ABD ve Avrupa ülkelerinde bağımsız kurumlar tarafından çok yakından takip edilmektedir. Bugüne kadar aşıdan dolayı ölüme rastlanmamış ve aşı ile ilgili hiçbir ciddi yan etki gösterilememiştir” diye konuştu.

HPV aşılarına gösterilen tepkinin bir diğer nedeninin de ailelerin farklı endişeleri olduğuna değinen Vardar, “Kız çocuklarına aşı yaptırmak ile bu gençlerin cinsel yaşam tarzlarının değişeceğinden endişe duyan aileler var. Çeşitli bilimsel çalışmalar ile bu konu da araştırılmış ve aşılı çocuklarının takiplerinde yaşam tarzlarında herhangi bir olumsuz etkilenme tespit edilmemiştir” dedi.