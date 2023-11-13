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10 Kasım'da "çiğköfte partisi"ne soruşturma

Burdur Valiliğince, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğköfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güncel
  • 13.11.2023 00:17
  • Giriş: 13.11.2023 00:17
  • Güncelleme: 13.11.2023 00:18
Kaynak: AA
10 Kasım'da "çiğköfte partisi"ne soruşturma

Burdur Valiliğince, 10 Kasım'da bir kamu kurumunda "çiğköfte partisi" yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir internet haber sitesinde "10 Kasım'da çiğköfte partisi" başlıklı haber yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yerel ve ulusal basın ile sosyal medya hesaplarına yansıyan haberin içeriğine ilişkin Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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