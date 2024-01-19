10 Kasım Töreni'nde Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenler savunma yapmaya gitmedi

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Töreni'nde bazı teğmenlerin Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddetmesi sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Tuzla Piyade Okulu’nda düzenlenen 10 Kasım törenlerinde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını takmayı reddeden teğmenler ifade vermeye gitmedi.

Fotoğraf takmayı reddeden teeğmenler ile tartışan diğer dört teğmen ise 30'ar saniyelik savunmalar yaptı.

10 Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Töreni'nde bir teğmenin Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavgadan sonra yedi teğmen ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

TSK'den ihracı istenen teğmenlerin ihracı dün toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda (YDK) görüşüldü.

DÖRT TEĞMEN SAVUNMA YAPTI

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren dört teğmen savunma yaparken yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmen ve ona destek olan iki teğmen savunma yapmaya gitmedi.

Yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren diğer dört teğmen yaklaşık 30'ar saniyelik savunma yaptı. Avukatların savunması ise dört saat sürdü.

Avukatların usul ve esasa ilişkin itirazları oldu.

Avukatlar dosyanın bir örneğinin kendilerine verilmemesinin usulen uygun olmadığını belirtirken teğmenler yaptıkları eylemde suç olmadığını söyledi.

Yüksek Disiplin Kurulu'nun teğmenler hakkında vereceği kararı bir ay içinde yazılı olarak tebliğ etmesi bekleniyor.