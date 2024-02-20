10 milyon çocuk evinden uzakta

Savaşların, çatışmaların, krizlerin faturası çocuklara kesiliyor. Save the Children'a göre sadece geçen yıl dünya genelinde krizlerin yaşandığı bölgelerde 10 milyon çocuk yerinden edilerek göçe zorlandı.

Londra merkezli Save the Children (Çocukları Kurtarın Vakfı) savaş ve çatışmaların çocukların yaşamlarını nasıl kararttığını ortaya koydu. Örgüt tarafından yapılan araştırmaya göre dünya genelinde yerinden edilmiş çocukların sayısı geçen yıl 10 milyonu geçti. Evini terk etmek zorunda kalan çocukların sayısı da 2010'dan bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyonun üzerine çıktı. Bu rakam şu ana kadarki en yüksek seviye. Euronews'teki habere göre kuruluş, Sudan ve Somali'deki 18 yaş altı çocuklar en çok etkilenenler oldu.

BÜYÜK ŞİDDET VE YIKIM

Örgüt yetkilileri durumu şu ağır cümleyle özetliyor: "Bu çocuklar yerinden edilmeden önce büyük olasılıkla görmemesi gereken türden şiddet veya yıkıma tanık oluyor. Çocuklar evlerini kaybettiklerinde neredeyse her şeylerini kaybederler. Sağlık hizmetlerine, eğitime, gıdaya ve güvenliğe erişimleri de engellenir.”

Çocukların aile ortamında veya aile ortamına en yakın koşullarda büyümeleri için çalışmalarda bulunan Better Care Network de, çocukların evlerinden ve ait oldukları toplumlardan koparıldıklarında, cinsel ve fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin arttığını duyurdu. 2023 yılının sonunda, Gazze'de sadece 10 hafta içinde yerinden edilenlerin genel nüfusa oranı, dünya genelinde kaydedilen en yüksek oranlardan biriydi. Nüfusun yaklaşık yarısının 18 yaşın altında olduğu Gazze'deki çocuklar, yerinden edilmenin hızı nedeniyle özellikle savunmasız durumda kaldı. Save the Children, çocukların yaşamsal malzemelerin yanı sıra güvenlik, eğitim, barınma, sağlık, oyun oynayacakları, gülecekleri ve öğrenecekleri bir yere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

∗∗∗

30 MİLYON ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLEBİLİR

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre dünya çapında yaklaşık 30 milyon çocuk açlık nedeniyle ölüm tehlikesi altında yaşıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yapılan açıklamaya göre bu çocuklar, Afganistan ve Nijer’in de aralarında bulunduğu, küresel gıda krizinden en fazla etkilenen ülkelerde yaşıyor. Çocukların açlıkla en fazla mücadele ettiği diğer ülkeler arasında, Burkina Faso, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Haiti, Kenya, Madagaskar, Mali, Nijerya, Somali, Güney Sudan, Sudan ve Yemen yer alıyor.