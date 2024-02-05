10 müteahhitten dokuzu vasıfsız

“Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması” yönetmeliği kapsamında derecelendirilen müteahhitlerin yalnızca yüzde birinin üst grupta yer aldığı ortaya çıktı. Sektördeki mesleki ve teknik yetersizlik tepki çekti.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye, deprem riski yüksek bir ülke olmasına rağmen yapı müteahhitliği sektöründe kalite standartları istenilen seviyeye ulaşamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belgelendirilen yapı müteahhitlerinin büyük bölümünün, “vasıfsız” olarak nitelendirilebilecek firmalar olduğu öğrenildi. Sektördeki firmaların dağılımı, Türkiye’nin deprem gerçeği ile uyumlu bir müteahhitlik kalitesinin sağlanamadığını gözler önüne serdi.

DÜŞÜK KALİTE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de yalnızca 998 müteahhit A Grubu olarak sınıflandırıldı. B Grubunda sınıflandırılan müteahhit sayısı ise 410’da kaldı. Türkiye’deki toplam 148 bin 9 müteahhitten 108 bin 371’inin en düşük kalite grup olan H Grubunda sınıflandığı belirlendi.

DOĞRU POLİTİKA ŞART

CHP Milletvekili Türker Ateş, Mart 2019’da çıkarılan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında müteahhitlik kalitesinin artırılması hedefinin başarıya ulaşamadığını kaydetti. Ateş, her 10 müteahhitten yalnızca birinin kalite olarak üst grupta yer aldığını açıklayarak çarpıcı veriye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ateş, şunları söyledi: “Sektörde ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilik kriterleri bir türlü yukarı çıkarılamadı. Sistemde A ve B grubunda yer alan firmaların oranı da sadece yüzde 1’de kaldı. Oysa sektörün çatı kuruluşları deprem riski yüksek olan bölgelerde A grubunun dışında hiçbir müteahhittin iş yapamaması gerektiğini vurgulamaktaydı. Yap-Sat sektörü süreklilik arz etmiyor, gereken kriterleri karşılayamıyor. İlgili Yönetmelik geçen zamanda sonuncusu 18 Ocak 2024’te olmak üzere ve kriterler ile geçiş süreçlerinde revizyonları içerecek şekilde tam yedi kez değişti. Bu bir sistem sorunu ve ilgili tüm kurum-kuruluş ve aktörlerle kararlılıkla izlenecek doğru politikalara ihtiyaç var. Kriterleri artırmak, kaliteyi yükseltmek mecburiyetindeyiz.”