10 Ocak 2024 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci 10 Ocak 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilen iller listesine dair henüz bir açıklama gelmedi ancak birçok yurttaş 10 Ocak 2024 okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 10 Ocak 2024 okullar tatil mi? Meteoroloji tarafından uyarılan iller hangileri?

10 Ocak 2024 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler 10 Ocak 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 10 Ocak 2024 okullar tatil mi? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar.

10 Ocak 2024 okullar tatil mi?

Mevsim normalleri seyreden hava sıcaklıklarının, Salı günü başlayan artmaya gelişmiş kuzey, iç ve batı düzenleri yer mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin etmesiyle birlikte 10 Ocak okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. Henüz ülke genelindeki Valilik ve Kaymakamlıklardan 10 Ocak 2024 Çarşamba günü için eğitim öğretime ara verileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(10 - 16 Ocak 2024)

Doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/oh5isnl3GL — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 9, 2024

Kar tatili ilan edilen iller

10 Ocak 2024 günü için kar tatili ilan edilen iller valilik ve kaymakamlıkların açıklamaları geldikçe güncellenecektir. Şu an için herhangi bir kaymakamlık ya da valilikten yarın okulların tatil edileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.