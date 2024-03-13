10 öğretmenden 7’si atanmadı

İktidarın öğretmen yetiştirme ve istihdamdaki plansızlığı, resmi verilere yansıdı. 2023 yılında sözleşmeli öğretmen atamalarına başvuran 163 bin 644 öğretmenden yalnızca yüzde 27’sinin ataması yapıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmen atamalarına ve yer değişikliği taleplerine yönelik analizi, öğretmen istihdamında yaşanan zafiyeti gözler önüne serdi. MEB’in verilerine göre, 2023 yılında sözleşmeli öğretmen ataması için toplam 163 bin 644 başvuru alındı. Başvuran binlerce öğretmenden ise yalnızca yüzde 27’si atandı. Milli Sporcu atamaları kapsamında alınan başvuru sayısı ise 573 oldu.

Birbiri ardına açılan Eğitim Fakülteleri ile 500 bini aşan ataması yapılmayan öğretmenler sorununa da ayna tutan analize göre, sözleşmeli öğretmen atamalarına başvuran her 10 öğretmenden yalnızca üçü öğrencilerine kavuşabildi. MEB’in öğretmen atanma taleplerini karşılama oranı da yıllar itibarıyla giderek azaldı.

KARŞILAMA ORANI YÜZDE 27,9

Bakanlığın, atamalara yönelik yaptığı analiz çalışması ise eğitim istihdamında yaşanan sorunları ortaya koydu. Buna göre, 2023 yılında sözleşmeli öğretmenlik atamalarına başvuran 163 bin 644 öğretmenin yalnızca 45 bin 753’inin ataması yapıldı. Atama başvurularını karşılama oranı ise yüzde 27,96’da kaldı.

MEB’in öğretmenlerin atanma taleplerini karşılama oranında yıllar itibarıyla yaşanan düşüş de dikkati çekti. İstihdam politikasındaki plansızlığı açığa çıkaran verilere göre, 2019 yılında yüzde 43 olan MEB’in öğretmen atamalarına başvuruları karşılama oranı, yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2020: yüzde 38,87

• 2021: yüzde 43,36

• 2022: yüzde 49,06

• 2023: yüzde 27,96

Öte yandan sözleşmeli öğretmen atamalarındaki tablonun bir benzeri Milli Sporcu atamalarında da yaşandı. 2023 yılında 573 Milli Sporcu sözleşmeli öğretmen olmak için başvuru yaparken bu başvuranların 141’inin ataması sağlandı. Atamalarım karşılanma oranı ise yüzde 24,61 ile ifade edildi.

ÖĞRETMENLER YER BİLE DEĞİŞTİREMEDİ

MEB, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği taleplerini de karşılayamadı. 2023’te mazeret göstererek il değiştirmek isteyen 111 bin 982 öğretmenin sadece 27 bin 667’sinin değişiklik talebi yerine getirildi.