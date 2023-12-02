100 liranın 2,7’si tiyatroya

Haber Merkezi

TÜİK 2022 yılı itibarıyla Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre, geçen sene kültür harcamalarındaki artış yüzde 88.1 oldu. Devletin kültür harcamalarının payı yüzde 59,9 olarak gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 115 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların yüzde 70’i merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 17,5 ile mimarlık alanında oldu. En dikkat çekici veri ise kültür harcamalarında oldu. Kültür harcamaları içinde sinema, tiyatro, konser sadece yüzde 2,7 oldu. Kitaba yüzde 12 harcanırken diğer kalemler ise şöyle sıralandı:

•Televizyon ekipmanı: Yüzde 18,6

•Veri işlem ekipmanı: Yüzde 17,8

•Kırtasiye: Yüzde 9,9

•Yayın hizmetleri: Yüzde 6,9

•Diğer: Yüzde 31,9