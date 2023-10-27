100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası üretime başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hep birlikte, İzmir’in Cumhuriyet kalelerini inşa etmeye devam edeceğiz. Ata’mızın heykelini de dikeceğiz, Cumhuriyet’in fabrikalarını da dikeceğiz” dedi.

BİRGÜN EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon liralık öz kaynağıyla kurduğu, hem üreticiyi hem de tüketiciyi besleyecek 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla inşa edilen ve Cumhuriyet’in 100’üncü yılına armağan edilen Bayındır Süt İşleme Fabrikası, kırsalda üretimi teşvik etmek ve istihdam olanakları yaratmak için üretime başladı. Açılış törenine; belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe müdürleri, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce yurttaş katıldı.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hep birlikte, İzmir’in Cumhuriyet kalelerini inşa etmeye devam edeceğiz. Ata’mızın heykelini de dikeceğiz, Cumhuriyet’in fabrikalarını da dikeceğiz. Şunu bilin ki, sizler ürettikçe, bu kale bu ülkenin topraklarını korumaya devam edecek. Milletimizin efendileri; bu fabrika sizindir” dedi.

TEKELLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ

Soyer, şunları dile getirdi: “Yaklaşık beş yıldır birlikte, omuz omuza İzmir aşkıyla çalışıyoruz. Bu yolda hiçbir zaman mazeret üretmedik. Asla yorulmadık. Çünkü aşkla çalışan yorulmaz. Aşkla çalışan gücünü doğrudan halktan alır. Tıpkı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk gibi. İşte bu yüzden bizim yolumuz Mustafa Kemal’in yoludur. Hep birlikte, İzmir’in Cumhuriyet kalelerini inşa etmeye devam edeceğiz. Karış karış, adım adım bu toprakların bereketini büyüteceğiz. Yüzyıl sonra cumhuriyetin mirasına, hatırasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Ata’mızın heykelini de dikeceğiz, cumhuriyetin fabrikalarını da dikeceğiz. Asla yolundan dönmeden, izinden ayrılmadan cumhuriyeti korumaya devam edeceğiz. Sevgili Ata’m asla vazgeçmeyeceğiz. Size söz; İzmir’de tek bir gencimiz hayallerinden vazgeçmeyecek. Çiftçinin, çobanın, üretenin yüzü daima gülecek. Bu toprakları rant çetelerine ve tohum tekellerine teslim etmeyeceğiz. Bayındır Süt Fabrikası İzmir’deki en yeni Cumhuriyet eserimizdir.”

Soyer, konuşmasında üreticilere seslenerek, “Bu fabrikanın ismini ‘100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası koymaya var mısınız?’ diye sordu. Çiftçilerin alkışları eşliğinde Soyer fabrikanın adını açıkladı.