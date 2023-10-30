100. yılda 'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgeseli

Gazeteci Hilal Solmaz, yönetmenliğini üstlendiği 'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgeseli için Cumhuriyet'in ilk yılarında devlet bursuyla yurt dışında eğitim gördükten sonra ülkelerine dönen isimler 'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgesel serisinde bir araya geldi.

Cumhuriyet'in ilanından sonra devlet bursuyla yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen isimler, 'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgesel serisinde yer aldı.

Gazeteci Hilal Solmaz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Cumhuriyet'in ‘eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesinden yararlanıp bursla yurt dışında eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen 'Cumhuriyet Çocukları' ile konuştu.

Yapımcılığını Medya A.Ş’nin yaptığı, yönetmenliğini Hilal Solmaz'ın üstlendiği 'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgesel serisinde, Cumhuriyet'in laik, çağdaş ve bilimsel eğitimiyle bugün, alanlarında büyük isimlere dönüşen 'Cumhuriyet Çocukları' anlatılıyor.

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Devlet Opera ve Balesi'nin ilk kadın genel müdürü Meriç Sümen, sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy, mimar Dr. Doğan Hasol, ressam Mehmet Güleryüz, müzisyen İlham Gencer'in de aralarında olduğu isimler belgeselde bir araya geldi.

'Cumhuriyet'in Yüzleri' belgesel serisi önümüzdeki günlerde Haldun Dormen, Ayla Algan ve Seha Okuş ile devam edecek.