100. yılda sempozyum: “Cumhuriyet Soldur”

Fikir dergisi Yeni Ülke, Cumhuriyet’in 100. yılında 5 Kasım Pazar günü İstanbul’da bir sempozyum düzenleyecek.

Yayın hayatına Şubat 2021'de başlayan fikir dergisi Yeni Ülke, Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla 5 Kasım Pazar günü (yarın) İstanbul’da bir sempozyum düzenleyecek.

Kozyatağı Kültür Merkezi’nde saat 10.30'da başlayacak "100. Yılda Cumhuriyet Sempozyumu: Cumhuriyet Soldur, Sol Cumhuriyetçidir!" başlıklı sempozyumun “Cumhuriyet Soldur” adlı ilk oturumunda, Prof. Dr. Emre Kongar “Tarihsel Bir İlerleme Olarak Cumhuriyet” başlıklı, Dr. Barış Zeren “Ekim Sosyalist Devrimi ve Türkiye’de Cumhuriyet” başlıklı ve Ekim İsmi “Cumhuriyet’in Kuruluşunda Sol” başlıklı konuşmaları gerçekleştirecekler.

Sempozyumun “Cumhuriyet ve Karşı-Devrim” başlıklı ikinci oturumunda, Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı “Cumhuriyet’in Çözülüşünün Hikayesi”, Prof. Dr. Şule Boyunsuz “Cumhuriyet’in Karşı Devrimi ve Yeni Rejim” ve Kurtuluş Kılçer “Yeniden Cumhuriyet Mi, Yeni Bir Cumhuriyet Mi?” başlıklarında söz alacaklar.

Sempozyumun “Cumhuriyet’in Kazanımlarını Geleceğe Taşımak” başlıklı son oturumunda ise, Dr. Semiha Günal “Laiklik: Hilafete Boğdurulan Laiklik” başlığında, Prof. Dr. İzzeddin Önder “Kamuculuk: Piyasacılığa Kurban Edilen Kamuculuk” başlığında, Işık Kansu “Bağımsızlık: Emperyalizme Teslim Edilen Bağımsızlık” başlığında ve Bilgütay Durna “Ulusal Egemenlik: Saltanatçılara Kalan Egemenlik” başlığında görüşlerini paylaşacaklar.