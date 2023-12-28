1045 internet adresine erişim engeli getirildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, 1045 internet adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 29 Kasım ile 28 Aralık tarihleri arasında sanal devriye faaliyetleri yürüttüğünü bildirdi.

"Çalışmalar sonucu 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen içerikli internet sitesi ile PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ ile sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 37 internet sitesine erişim engeli getirildi" diyen Elban, "64 oltalama internet sitesi Ulusal Siber Olaylar Müdahale Merkezine bildirilerek erişim engeli tesis edilmesi sağlanmış, provokatif paylaşımlar kapsamında PKK/YPG terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda 36 sosyal medya hesabı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.