105 milyonluk vurgun davası: Şüpheliler arasında Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da var

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nda (TŞOF) yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk tespit edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu dahil 11 kişi hakkında dava açıldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na (TŞOF) yönelik yürütülen soruşturmada, kurum tarafından yaklaşık 105 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı tespit edildi.

Yolsuzluğa bulaştığı şüphesiyle İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu'nun da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında dava açıldı.

Diken'den Ayşegül Kasap'ın haberine göre, kurum içinden gelen şikayet dilekçesinde ‘dolandırıcılığın organize biçimde’ yapıldığı öne sürüldü. Bilirkişi heyeti, şüphelilerin yasaya aykırı yapılan işlemleri göz ardı ederek yolsuzlukta payı olduğunu raporladı.

"BAKANLIĞA ÖDEYECEKLERİ MİLYONLARCA LİRAYI İÇ ETTİLER"

Karayolları Trafik Kanunu’nun 131’inci maddesine göre ülke çapında araç plakalarının üretim, dağıtım, satış ve basımı TŞOF’un tekelinde.

Kurum buradan elde ettiği gelirin yüzde 60’ını İçişleri Bakanlığı Merkez Saymanlığı’na yatırmak zorunda. Ama TŞOF, bakanlığa daha az para vermek için kanuna göre gider olarak gösterilmemesi gereken şeyleri de gider olarak göstermiş. Bu nedenle kuruma karşı fon davaları açıldı.

AVUKAT ZİMETİNE SERVET GEÇİRMİŞ

Davaları TŞOF adına takip eden avukat Burcu Gökdağ’ın bu süreçte icra dosyaları üzerinden kurumu dolandırarak 19 milyon 318 bin 37 lira 80 kuruşu zimmetine geçirdiği belirtildi. Bu nedenle müfettişler kurum zararının gerçek bedelini ölçmek için ödemelerin yapıldığı günün Merkez Bankası döviz satış kurunu esas alarak ABD dolarına çevirdi. Buna göre kurumun uğradı zarar 3 milyon 307 bin 469 dolar (105 milyon 706 bin 709 lira) olarak hesaplandı.

Gökdağ ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamalarından 2022 yılında tutuklandı. Gökdağ’ın avukatı tüm işlemlerden kurumun haberdar olduğunu savunarak, “İddialar ahlaki olmayan bir yapının müvekkilim vasıtasıyla aklanmasına yöneliktir” dedi.

TAKSİCİLER ODASI BAŞKANI EYÜP AKSU DA BULUNUYOR

Ankara’da başsavcılık kurumdaki yolsuzlukla ilgili şüpheliler hakkında soruşturmaya devam ederken TŞOF Başkan Vekili Mehmet Yiğiner başsavcılığa şikayet dilekçesi verdi ve yolsuzluğun ‘organize’ olduğunu öne sürdü.

Başsavcılığın ‘görevi kötüye kullanmak’ suçlamasıyla yargılanmasını istediği şüphelilerin isimlerin arasında İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı Eyüp Aksu, TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın ve TŞOF’un Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları Enver Yaniçeri, Mehmet Nesip Kemaloğlu ve Zerrin Boztaş da var. Diğer isimler ise şöyle:

Aziz Fatih Yılmaz, Filiz Ercan, Heşar Haşimoğlu, Mehmet Tiryakioğlu, Oktay Nuhoğlu, Ümit Kılıçaslan. Şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

8 YIL YASAL ZORUNLULUK GÖRMEZDEN GELİNDİ

Şüpheliler suçlamaları kabul etmese de bilirkişi raporu yapılan yolsuzlukta şüphelilerin de payı olduğunu belirtti.

Bilirkişi heyeti raporu şöyle:

“Denetim Kurulu tarafından söz konusu nakit iş avanslarının banka aracılığıyla yapılmadığının çok basit incelemeyle tespit edilmesi mümkünken, finans kanallarıyla ödemelerin yapılması yasal zorunlulukken yaklaşık sekiz yıldır bu işlemlerin yapıldığı ortadayken bu işlemlerin göz ardı edilmesi kurumun zararının meydana gelmesinde ana etken olup 2014-2022 yılları arasında denetim kurulu üyeleri Oktay Nuhoğlu, Aziz Fatih Yılmaz, Mehmet Tiryakioğlu, Heşar Haşimoğlu, Eyüp Aksu’nun, denetim görevlerini ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yerine getirmedikleri başka değişle görevlerini yapmadıkları tespit edilmiştir.”

Teftiş ve bilirkişi raporlarını inceleyen başsavcılık ‘şüphelilerin mahkemede yargılanarak cezalandırılması’nı talep etti.