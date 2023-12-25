11 gündür kayıptı: Cansız bedeni, dere yatağında bulundu

13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’nun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Hakkulu’nun silahla başından vurulduğu belirtildi.

Adana’nın Kozan ilçesinde 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’nun başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın aktardığına göre olay, akşam saatlerinde Postkabasakal Mahallesi’nde meydana geldi.

Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cansız bedeni gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız bedenin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi.

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.