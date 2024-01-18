11 ilde IŞİD ve El Kaide operasyonları: 36 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen Kahramanlar-45 operasyonlarında, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde IŞİD ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen 'Kahramanlar-45 Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüpheli yakalandı" diye yazdı.
Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:
"11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs Yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;
• Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
• Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
• Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,
• İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,
• Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,
• Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,
• Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
• Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
• Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
• Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs ve
• Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyonlarda yapılan aramalarda;
• 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile
• Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu."
1️⃣1️⃣ İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 3️⃣6️⃣ şüpheli şahıs Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 18, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;
Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz… pic.twitter.com/WgLFSk96YU