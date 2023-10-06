11 kentte ev baskınları: 75 kişi gözaltına alındı
11 kentte yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MA muhabiri Ahmet Kanbal'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçinin de bulunduğu belirtildi.
İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dönük 1 Ekim'de gerçekleştirilen saldırı sonrası başlatılan gözaltı operasyonları devam ediyor.
MA'da yer alan habere göre, İzmir, Eskişehir, Kilis, Kocaeli, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Şırnak'te yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi bulunuyor.
Ayrıntılar gelecek...