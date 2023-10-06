11 kentte ev baskınları: 75 kişi gözaltına alındı

11 kentte yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MA muhabiri Ahmet Kanbal'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçinin de bulunduğu belirtildi.

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