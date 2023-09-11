11 yıldır bitirilemeyen yol

Haber Merkezi

İktidarın her seçim öncesi propaganda malzemesi haline gelen ‘yol yaptık’ söylemleri bazı noktalarda hayata geçemiyor. Şırnak-Van arasında yapılması planlanan yol, 11 yıldır bitirilmedi. 2012 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan ve Şırnak-Van arasındaki mesafeyi 200 kilometreye düşürmesi hedeflenen yol, birçok kez yeniden ihale edilmesine rağmen tamamlanmadı.

AYNI ŞİRKETE 3 İHALE

MA’da yer alan habere göre, 2012’den bu yana 3 kez ihalesi yapılan ve her defasında iş insanı Nihat Özdemir’in şirketi olan Limak Holding’e verilen yol yapımı, son olarak 2022’de 181 milyon TL bedelle yeniden ihale edildi. 2023 yılında tamamlanması taahhüt edilen projede şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmedi. Şirket, 12 tünelin yapılması planlanan yolda, 10 yıllık süreçte sadece bir tünel inşa etti.

2030’DA ANCAK BİTER!

Dönemin AKP Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 2021’de yaptığı açıklamada yolun 2023 yılında tamamlanacağını iddia etti. Benzer açıklamalar, kente vali olarak atanan Ali Hamza Pehlivan ve Osman Bilgin tarafından da verildi. Görüştüğümüz işçiler ise, çalışmaların çok yavaş ilerlediğini ve bu çalışmalarla yolun 2030’a kadar sürebileceğini ifade etti.