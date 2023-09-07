112 Acil emekçilerinin koşulları iyileştirilsin

Emek Servisi

112 Acil Çağrı Merkezi emekçileri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve performans dayatmasına son verilmesini istiyor. Büro Emekçileri Sendikası (BES) Genel Merkezi’nde konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının talepleri dile getirildi.

Toplantıda konuşan sendikanın genel sekreteri Aziz Özkan, “112 Acil Çağrı Merkezi emekçilerinin yanındayız” dedi. Merkez çalışanlarının robot olmadığını vurgulayan Özkan, şöyle konuştu: “2003 yılından beri 5018 sayılı Yasa ile yürürlüğe konulan performans değerlendirmelerine bilimsel olmadığı için karşı çıkıyoruz. Fakat bugün hayati kamu hizmeti sunan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri’nde de şirket yönetimi mantığı devam etmektedir. İller İdaresi Genel Müdürlüğü de 27 Temmuz’da ‘Çağrı Karşılama Performansları’ konulu yazısıyla Antalya, Bursa, Antep, İzmir, Tekirdağ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerine yazı yazarak ‘çağrı performanslarının yeterli olmadığı ve vardiya düzenlemesi, mola ve izin planlamalarının çağrı yoğunluğu ve personel sayısına göre düzenlenmesi’ gerektiğini bildirmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binaları fiziki olarak yetersiz olup ihtiyaç duyulan personel sayısının gerektirdiği çalışma ve dinlenme ortamını karşılamaktan uzak. Çalışanlar birçok farklı kurumun çağrı birimiyle aynı dar mekânlarda seslerin birbirine karıştığı ve çok fazla bilgisayar kasa fanının yarattığı bitmeyen bir uğultunun olduğu bir ortamda çalışıyorlar. Çeşitli meslek hastalıklarına yakalanıyorlar. Özellikle gece vardiyalarında yemek ihtiyacı karşılanamıyor. Konusu vatandaşın can ve mal güvenliği olan bir kurumda personel yetersizliği yaşanıyor. Sorunların giderilmesi için 28 Ağustos’ta İçişleri Bakanlığı’na resmi yazı yazdık.”