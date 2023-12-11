112 emekçilerine verilen sözler tutulmadı: İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak istiyoruz

Antalya 112 AÇM binası önünde yapılan eylemde konuşan 112 Acil Çağrı emekçileri, insan onuruna yakışır koşullarda çalışmak istediklerini belirterek, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi ve Türk Büro Sen Antalya Şubesinin çağrısıyla biraraya gelen 112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanları kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Antalya 112 AÇM binası önünde yapılan eylemde konuşan Koray Kılıç "Görüşmelerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen verilen sözler tutulmadı, altı üstü 1 yazıyı kavga dövüşle tekrar eylem yaparız diyerek ancak yazdırabildik, söz verilen geçici personeller ve 5 kişi ise hala ortada yok. Bizleri burada ikinci kez eylem yapmaya iten sebep sadece bu kayıtsızlık değil, yaptığımız basın açıklamasından sonra muhatap olduğumuz inat, düşmanlık ve oyalama taktikleridir" dedi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin’e de çağrıda bulunan Kılıç, "Sayın Valimiz, sizlerden defalarca kere randevu talep ettik. Ancak bu taleplere karşılık vermediniz. YİKOB, 112 AÇM sizin sorumluluğunuzda olan kurumlardır. Devlet kurumları; sendikalar, çalışanlar muhatap alınmadan, tek taraflı sadece idarecileri dinleyerek sağlıklı işleyemezler. Makamınızdan randevu talebimizi basın emekçilerinin ve kamuoyunun önünde tekrarlıyoruz. Çalışanlarınız olarak sizlerden dertlerimizi dinlemenizi rica ediyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak ve vatandaşın layık olduğu hizmeti üretmek istiyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Senenin başından beri iyi niyetle, kurumlarımızı yıpratmadan, sorunlarımızı eylem yapmadan çözebilmek için aylarca defalarca ilgili idari amirlerle görüştük. Muhatap olduğumuz kayıtsızlığa artık tahammül edemedik ve bildiğiniz gibi 4 Ekim tarihinde burada basın açıklaması yaptık.

Basın açıklamasının üzerinden 2 ay geçti ve 2 ay sonra yine buradayız. İlk basın açıklamasından sonra yapılan görüşmelerde dış kurumlardan 112’de personel çalıştırılması için yazı yazılacağına ve YİKOB’da geçici görevli çalışan 5 112 personelinin 112’ye geri gönderileceğine dair söz aldık. Ancak görüşmelerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen verilen sözler tutulmadı, altı üstü 1 yazıyı kavga dövüşle tekrar eylem yaparız diyerek ancak yazdırabildik, söz verilen geçici personeller ve 5 kişi ise hala ortada yok. Bizleri burada ikinci kez eylem yapmaya iten sebep sadece bu kayıtsızlık değil, yaptığımız basın açıklamasından sonra muhatap olduğumuz inat, düşmanlık ve oyalama taktikleridir.

"BİRİLERİNİN EŞİ DOSTU AKRABASI İŞE ALINDI"

Binlerce Çağrı Hizmetleri bölümü mezunu atama beklerken YİKOB birilerinin çiftliği olmuş, çağrı hizmetleri bölümü mezunu bile olmayan, tek vasıfları birilerinin eşi dostu akrabası olan kişiler işe alınmıştır ve üstelik bu kişiler 112’ye adımlarını bile atmamışlardır.

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları yaz aylarında yıllık izin kullanamazken, 112 üzerinden ihale yapıp kendi akrabalarını işe alanlar kızlarına kuzenlerine kıyamayıp 112’de çalıştırmadılar, kendi müdürlüklerinde masa sandalye verdiler oturttular. Bari 112’ye verin 112’de çalışsınlar dedik dinlemediler.

"KURUM EKSİK PERSONELLE ÇALIŞIYOR"

Basın açıklamasından sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yazdığı resmi yazıda Antalya 112 AÇM’de vatandaşa sağlıklı bir hizmet verilebilmesi için 40 personele ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Değerli basın emekçileri bu kurumun en az 40 personel eksikle çalıştığının resmi itirafıdır bu. Şimdi buradan YİKOB’a Valiliğe sesleniyoruz. Yaşanan sıkıntı, somut resmi verilerle itiraf edilmişken sizin bu inadınız kimedir. Kastınız personele mi yoksa vatandaşın canına ve güvenliğine midir? Bu kurum en az 40 personel eksik çalışıyor, Herkes bilsin ki bu kadar yetersiz personelle vatandaşın canı Allah’a emanettir.

Olağan koşullarda zar zor hizmet veren bu kurum sel, yangın v.b. afet durumlarında kitlenecek vatandaşa yeterli hizmeti veremeyecektir. Tutmadığınız sözler, gösterdiğiniz inat ve düşmanlık sadece personele karşı değil aynı zamanda vatandaşın aldığı hizmete karşı inattır. Verilen sözleri tutun, bu düşmanlıktan inatlaşmadan artık vazgeçin.

"TORPİL İDDİALARI İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

2 sendika olarak buradan ilan ediyoruz. Çağrı memuru ünvanlı personellerin bakanlık talimatına rağmen 112 AÇM dışında çalıştırılmasına, 112 AÇM üzerinden hizmet alımıyla çağrı alıcı olarak alınan personellerin 112 AÇM dışında çalıştırılmasına karşı ve ayrıca eş dost akraba torpil iddialarıyla ilgili de suç duyurusunda bulunacağız. Taleplerimiz karşılanana kadar her türlü hukuki yola başvurmaktan ve taleplerimizi kamuoyuna duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Ve son olarak kentin Valisi Hulusi ŞAHİN’e sesleniyoruz. Sayın Valimiz, sizlerden defalarca kere randevu talep ettik. Ancak bu taleplere karşılık vermediniz. YİKOB, 112 AÇM sizin sorumluluğunuzda olan kurumlardır. Devlet kurumları; sendikalar, çalışanlar muhatap alınmadan, tek taraflı sadece idarecileri dinleyerek sağlıklı işleyemezler. Makamınızdan randevu talebimizi basın emekçilerinin ve kamuoyunun önünde tekrarlıyoruz. Çalışanlarınız olarak sizlerden dertlerimizi dinlemenizi rica ediyoruz. İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak ve vatandaşın layık olduğu hizmeti üretmek istiyoruz."