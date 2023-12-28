115 bin kepenk kapandı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’de esnaf sayısı altı ayda 115 bin kişi azalarak 2021’den sonra en düşük seviyeye geriledi. Sigortalı çalışan sayısı yüzde 2 azaldı.

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Eylül 2023 sayısı yayılandı. Buna göre, eylül ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2 (473 bin) azalırken aylık olarak ise yüzde 0,8 (195 bin) artarak 23 milyon 218 bin olarak gerçekleşti.

Toplam sigortalı çalışanların yüzde 71’ini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubundaki yıllık istihdam değişimi ise yüzde 4,6 (796 bin 34) azalış yönlü iken aylık olarak yüzde 1,2 (199 bin 727) oranında arttı.

Öte yandan, esnaf-çiftçi grubundaki yıllık değişimde yüzde 3,4 azalış görülürken, alt sınıflarda değişimler farklılık gösterdi. Bu dönemde esnaf sayısında yüzde 4 (104 bin 932) azalış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,1 (381) artış gerçekleşti. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında yüzde 0,2 azalış, çiftçi sayısında ise yüzde 0,7 oldu. Esnaf sayılarında son altı aydaki daralma 115 bin 289’a yükselerek Kasım 2021’den sonra görülen en düşük seviyeye geriledi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısı ise yıllık olarak yüzde 13,2 artarken aylık olarak ise yüzde 0,1 (3 bin 254) azaldı.

İmalat ve toptan-perakende ticaret sektörleri istihdamı nisan ayı itibarıyla daralırken inşaat istihdamı güçlü seyrini korudu. Eylül ayı itibarıyla yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 8,0, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 4,6 daralma kaydedildi.