12 ayda ödenecek dış borç 228 milyar dolar

Haber Merkezi

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı, Türkiye’nin gelecek 12 ayda ödenecek dış borcunun 228 milyar dolara ulaştığını, 12 ayda ödenecek dış borç miktarının günlük 623,3 milyon dolara tekabül ettiğini bildirdi.

Arpacı, şöyle devam etti: ‘‘Orijinal vadesi bir yıl ve daha kısa olan kısa vadeli dış borç stoku ise şubat ayı sonunda 173,6 milyar dolar olarak hesaplandı. 2023 yılı sonuna göre 1,6 milyar dolar azalan kısa vadeli dış borçların 36,4 milyar doları kamu bankalarına, 46 milyar doları Merkez Bankasına, 91 milyar doları da özel sektöre ait bulunuyor. Özel sektörün bu borcunun da 34,3 milyar dolarlık kısmı özel finans kuruluşlarının, 56,9 milyar doları da reel sektörün borçlarından kaynaklanıyor. Özel sektörün kısa vadeli dış borçları bu yılın ilk iki ayında 3,1 milyar dolar azalırken, uzun vadeli dış borçları ise 1 milyar dolara yakın artarak 153,9 milyar dolara yükseldi. Dolayısıyla özel sektörün toplam dış borcu yılın ilk iki ayında 1 milyar dolara yakın azalarak 245,2 milyar dolara geriledi.”