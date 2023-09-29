12 aylık dış ticaret açığı 110 milyar dolara dayandı!

İhracat ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık dış ticaret açığı 109,5 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle, genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azalarak 11 milyar 256 milyon dolardan, 8 milyar 657 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ağustos ayında yüzde 65,4 iken, 2023 Ağustos ayında yüzde 71,4'e yükseldi.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE YÜZDE 11,9 ARTTI

Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı yüzde 11,9 artarak 73 milyar 535 milyon dolardan, 82 milyar 304 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 69,2 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 66,7'ye geriledi

Ağustos itibarıyla 12 aylık dış ticaret açığı ise 109,5 milyar dolar oldu.