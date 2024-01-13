12 dolar cebe girmeden eridi

Dolar ve avro şahlandı. Dolar 30,40’ı buldu. 17 bin liraya çıkarılan asgari ücret cebe girmeden 12 günde 12 dolar eridi. Memur ve emeklilerin ücret kaybı da sürdü. Dövizdeki artış da ücretlerin erimesi de devam edecek.

Ekonomi Servisi

Türk Lirası, dolar ve avro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Önceki gün kritik eşik olan 30 TL'yi aşan dolar, seçimlerden bu yana günlük yükselişini sürdürdü. Dolar gün sonunda 30,40 lirayı buldu. Benzer şekilde yükselişini sürdüren avro da 33,30’u, sterlin 38,76'yı gördü.

Dövizdeki bu yükseliş karşısında asgari ücret daha cebe girmeden erimeye başladı. Geçen yıl dolar karşısında yüzde 30'un üstünde eriyen Türk Lirası'nın yılın ilk 11 günündeki değer kaybı yüzde 1,6 oldu. Dolardaki artışla birlikte asgari ücret, 12 günde 12 dolar eridi. Ekonomistler dövizdeki yükselişin seçimlere kadar devam edeceğini belirterek, doların 34-45 liraları görebileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, göreve geldiğinden beri Körfez ülkelerinden İngiltere'ye ve ABD'ye yabancı yatırımcılarla bir araya gelirken ekonomideki kriz de derinleşiyor.

AMERİKA’DAN AL HABERİ

Amerikan yatırım bankası JP Morgan dolar/TL kuru tahminini 34'ten 36'ya yükseltti. Banka, müşterilerine çarşamba günü ilettiği notta, liranın değer artışının "dezenflasyon sürecine bağlılık ve uluslararası rezervlerin birikim hızına" bağlı olacağını söyledi.

Reuters haber ajansının perşembe günü aktardığı verilere göre Merkez Bankası net rezervleri, 5 Ocak haftasında 1,7 milyar dolar düşerek 32,36 milyar dolara geriledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, "Ortodoks para politikalarına dönülüyor imajı yaratılmıştı fakat bunu gerçekten somutlaştıracak kararlılıkta davranılamadı" dedi.

Yeldan, ekonominin spekülatif gelişimi yerine sağlam bir dayanağa ihtiyacı olduğunu şu sözlerle belirtti: "Şu anda AKP'nin ekonomi idaresinin tek beklentisi yabancı finansal sermaye girişleri ile sıcak para akımlarını özendirmek, döviz kurunu ucuzlatabilmek ve 2024'ün hiç olmazsa seçime kadar, mayıs ayında zirve yapacağı öngörülen-enflasyon şoklarını atlatana dek döviz kurunu mümkün olduğunca baskılamak ve aşınmanın önüne geçmek düşüncesiydi. Bu gerçekleşmiyor çünkü bunu yapmak için ekonominin sağlam bir dayanağı yok, sıcak para akımlarına, spekülatif paranın yönüne dayalı olarak ekonomi spekülatif yönlü gelişiyor. Bu tip şoklara daha açık bir konumdayız."

HİÇBİR HESAP TUTMADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu ay başında 2023 enflasyonunu yüzde 64,77 olarak çıkladı. Bağımsız 'Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon yüzde 127,21 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası aralık ayında 2023 enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 tahminini yüzde 36 olarak güncellemişti. Banka, 2024 Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70 seviyelerine çıkarak zirve yapacağını öngörüyor. Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) ise dolar/TL kurunun yıllık ortalama değerleri 2024'te 36,8 TL, 2025'te 43,9 TL, 2026'da ise 47,8 TL olarak tahmin edilmişti.