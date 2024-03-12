12 Mart Muhtırası’nın üzerinden 53 yıl geçti

Haber Merkezi

Türkiye’de 12 Mart 1971 gerçekleşen askeri muhtıra üzerinden tam 53 yıl geçti. 68 kuşağıyla beraber yükselen devrimci halk muhalefetinin, işçi ve köylü hareketlerinin önüne geçebilmek için hâkim sınıflar ve emperyalizm eliyle gerçekleştirilen askeri darbe, toplum içerisinde örgütlenen, hak arama mücadelesi veren tüm kesimlerin bastırılma amacıyla yapıldı.

Toplumdaki büyük uyanışın karşısında yer alan egemen sınıflar, 12 Mart Askeri Muhtırasına giden yolu ise tek tek döşedi. ABD tarafından örgütlendirilmiş Komünizmle Mücadele Dernekleri ve MHP-Ülkü Ocakları ‘Kanlı Pazar’ saldırılarından, 6’ıncı Filo Protestolarında öğrenci katliamlarına uzanan bir dizi cinayetin gerçekleştirilmesinde rol oynadı. Bu sivil faşist güçlerinin yetersiz kaldığı noktada da 12 Mart askerî muhtırası gündeme getirildi.

Muhtıranın ardından başa gelen Nihat Erim Hükümetinin ise ilk işlerinden biri ‘Balyoz’ Harekâtı oldu. DİSK kapatıldı, binlerce sendikalı işçi, aydın, gazeteci, üniversiteli ve devrimci gözaltına alındı, işkencelerden geçirildi. Operasyon çerçevesinde 6 ilde sıkıyönetim ilan edildi. Sosyalist olan 600 dolayında subay ve askeri öğrenci bu dönemde tasfiye edildi. Muhtıranın ardından Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve birçok devrimci katledildi. Öte yandan 12 Mart’ın en önemli sonuçlarından birisi 1961 anayasasının nispi demokratik yapısının ortadan kaldırılarak; emekçi sınıfların örgütlenme kanalları kapatılmaya, seçim sistemi ve siyasal rejim anti-demokratik hükümlerle daraltılmaya başladı. 12 Mart, 12 Eylül Askeri Darbesini yaratan eşiklerden biri olurken aradan geçen 53 yılın ardından bugünlere uzanan sürecin de yapı taşlarından birisi oldu.