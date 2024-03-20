12 milyon oy için onlara söz verin

Bu yıl sandığa gidecek ve yerel yöneticisini seçeceklerin 12 milyondan fazlası yani yüzde 20’si 60 yaş ve üzeri. Bu alanda çalışanlar, başkan adaylarına “Yaş dostu kent” için çalışma çağrısında bulundu.

Barış Can SARIKAŞ

Yerel seçim sürecinde son viraja girilirken yarış sertleşti. Adayların vaatleri seçim meydanlarında yankılanıyor. Bu süreçte seçmenin demografik ve yaş durumuna ilişkin çalışmalar da dikkat çekiyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl sonunda nüfusu yaşlı ülke statüsünden çok yaşlı statüsüne geçti.

Yerel yönetimler yaşlı nüfusun insanca yaşam standartları için ilk çaldıkları kapı. 65+ Yaşlı Hakları Derneği de bunu dikkate alan bir çalışma yaptı. 18-24 Mart Yaşlı Hakları Haftası’nda belediye başkan adaylarına çağrıda bulundu.

YAŞLI SEÇMEN OY VERMEKTE ISRARCI

Derneğin açıklamasında her 5 seçmenden birinin yaşlı veya yaşlanma yolunda olduğu anımsatılarak "Genel nüfus içindeki yaşlı oranı yüzde 10’u geçti. Ancak seçmenler olarak baktığımızda 60 yaş ve üstü 12.280.063 seçmen var, yani her 5 seçmenden biri ya yaşlı ya da yaşlanma yolunda. Yaşlılar için hizmet üretmek artık siyasetçiler için de öncelik kazanıyor. Bu amaçla, 31 Mart Yerel Seçimi’nde göreve aday olan siyasetçilerin bir dizi somut hedefi kapsayan ‘Yaş Dostu Kent Sözleşmesi’ni imzalamaya çağırıyoruz" denildi.

65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu siyasetçilerin artık yaşlı seçmenin ihtiyaçlarını dikkate alması gerektiği anımsatarak “Yaşlı seçmenin oy vermek konusunda, son derece ısrarlı olduğunu en iyi yine adaylarımız biliyor” dedi. “Yaşlılığı, yaşamın doğal evresi olarak kabul etmemiz, yaşlılara hizmet götürmeyi bir iyilik ve yardımseverlik tercihi olmanın ötesinde, insan olmaktan gelen tüm haklarını kullanmalarını sağlamanın aracı olarak görmemiz gerekiyor” dedi.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HAKKI

Dernek sözleşmede iki ve beş yıllık hedefler belirledi. İki yıllık hedefte ağırlıkla belediyenin kendi içinde yapacağı, yaşlılık konusunda farkındalık ve bilinç oluşturma eğitimleri yer alıyor. Ayrıca yasal bir hak olan ücretsiz toplu taşımanın güvence altına alınması da kapsanıyor. Beş yıllık vadede ise, tam donanımlı ve uzman personelli yaşlı yaşam merkezi kurması bu hedeflerin başında geliyor. Ayrıca, kendi yaşlı yakınına bakan kişilere, her hafta en az yarım gün serbest kalabilecekleri destek programı öngörülüyor.

65+ Yaşlı Hakları Derneği bu “Sözleşme”yle, beş yıllık dönemin sonunda Belediyelerin, yaşlı hemşehrileri için hak temelli hizmet anlayışı geliştirmesini, yaşlıları muhtaç değil hak sahibi bireyler olarak görmesini, karar verme süreçlerine dahil etmesini hedefliyor. Son adımda ise belediyelerin Dünya Sağlık Örgütü’nün “Yaş Dostu Kentler Ağı”na üye olabilecek duruma gelmesi.

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YAŞ DOSTU YEREL YÖNETİM İÇİN NE YAPMALI?

• Çağrı merkezinde özel düzenleme

• Yaşlılar için tek noktada çözüm

• Yalnız yaşayanlar için alarm butonu

• Ücretsiz toplu taşıma

• Yalnız yaşayanların konutlarını yaş dostu haline getirmek

• Şiddet, istismar, ihmale karşı bilinç oluşturma

• Çalışanlara yaşlı farkındalık eğitimi

• Beklentilerini karşılayacak gündelik kurslar

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65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUS ORANI ÇİFT HANE

Türkiye’nin nüfusu 2023 sonu itibarıyla 85 milyonu geçti. 65 yaş ve üzeri nüfus 8 milyon 722 bin 806’u ulaştı, toplam nüfus içindeki oranı ilk kez çift haneye çıkarak yüzde 10,2 oldu. BM ölçütlerine göre yüzde 10’u geçtiği için artık nüfusu ‘yaşlı’ değil ‘çok yaşlı’ statüsüne geçti.