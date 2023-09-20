'12 milyon TL'lik araç' iddiası: Sinan Oğan açıklama yaptı, Deniz Zeyrek özür diledi

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'ın seçimler sonrası arabasını değiştirdiği, aracın fiyatının da 12 milyon TL olduğu iddia edildi. İddianın sahibi gazeteci Deniz Zeyrek, Oğan'ın kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek aracın 2017 model olduğu ve değerinin 6 milyon TL olduğu düzeltmesini yaparak özür diledi. Sosyal medyadan da açıklama yapan Oğan ise, "Eğer bu araç denilen fiyatlardaysa hemen satabilirim" diyerek iddiayı yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'la ilgili bugün ortaya atılan bir iddia gündeme geldi. Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Deniz Zeyrek'in köşesine taşıdığı yazıda Oğan'ın, seçimler sonrası, fiyatı 12 milyon TL'yi bulan yeni bir araba aldığı iddiaları yer aldı.

"Aynı zamanda hemşehrim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde ‘Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık’ dedi" ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

"Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden ‘mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz’ noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: ‘Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası’ dedi."

Deniz Zeyrek daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak idddiasıyla ilgili özür mesajı yayımladı.

Zeyrek, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı. Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim. 2023 model (Mercedes S400 d 4matic) otomobilin 12 milyon olduğunu tespit edince de kaynağımın söylediği rakamı doğru kabul etmiştim. Fiyat konusundaki hatamı düzeltir, özür dilerim."

Sinan Oğan, bu sabah gönderdiği mesajda söz konusu otomobilin 2017 model ve 6 milyon lira değerinde olduğunu, seçimden önce sahip olduğu benzer fiyatta bir otomobilin yerine aldığını yazdı.



Yazıyı yazarken aracın 2023 model olduğunu varsayarak kontrol etmiştim.

2023 model… https://t.co/PJRmwH3QsX — deniz zeyrek (@Deniz_Zeyrek) September 20, 2023

"DENİZ BEY'İN DEDİĞİ FİYATLARDAYSA HEMEN SATABİLİRİM"

Zeyrek'in açıklamasının ardından Sinan Oğan da, söz konusu iddiayı yalanladığı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Oğan, "Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım" diye yazdı.

Oğan'ın açıklaması şöyle:

"Gazeteci Deniz Zeyrek bize sorup doğrulama gereği duymadan yaptığı yanlış haberi düzeltmek durumunda kaldı. Bindiğim 2. El araç meclisteki bir çok CHP milletvekilinin aracından daha eskidir. Eğer bu araç Deniz beyin dediği fiyatlardaysa hemen satabilirim. Hatta bırakın 12 milyonu, 10 milyona, hatta 9 milyona ve hatta 8 milyona satmaya hazırım. Aracın bozuk parçalarını değiştirme masraflarına rağmen pazarlık yapalım, aracı alayım diyen olursa daha aşağısına da satmaya hazırım :)

Ayrıca bu yanlış haber üzerinden bizi linçleyen siteler şimdi lütfen bu yanlışı düzeltsinler."